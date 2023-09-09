Умер создатель программы PowerPoint Главный разработчик программы PowerPoint Деннис Остин умер в возрасте 76 лет

Фото: Rafael Henrique/Keystone Press Agency/Global Look Press

Главный разработчик программы для создания презентаций PowerPoint Деннис Остин скончался на 77 году жизни, сообщает газета Washington Post со ссылкой на его сына Майкла. Причиной смерти разработчика называют рак легких, давший метастазы в мозг.

По информации издания, Остин умер 1 сентября в своем доме в городе Лос-Альтос, штат Калифорния, США.

Деннис Остин вместе с коллегой Робертом Гаскинсом разработали PowerPoint в 1980-х годах, когда они являлись сотрудниками компании Forethought. Позднее фирму купил Microsoft, при этом Остин продолжил руководить разработкой своей программы. Он вышел на пенсию в 1996 году.

Ранее сообщалось, что французский модельер Марк Боан ушел из жизни в 97 лет. Он занимал должность главного дизайнера модного дома Dior с 1961 по 1989 год. По данным газеты Le Figaro, Боан скончался в своем доме в Бургундии. О причинах его смерти не сообщается.

Также стало известно, что бывший губернатор Нью-Мексико Билл Ричардсон, сменивший посты министра энергетики США и постоянного представителя при ООН при администрации президента Билла Клинтона, скончался в возрасте 75 лет. Вице-президент Центра глобального взаимодействия Ричардсона Микки Бергман сообщил, что отставной дипломат умер в своем доме в Массачусетсе.