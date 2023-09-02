Бывший министр и постпред США при ООН Билл Ричардсон умер в возрасте 75 лет

Фото: Oscar Gonzalez/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший губернатор Нью-Мексико Билл Ричардсон, сменивший посты министра энергетики США и постоянного представителя при ООН при администрации президента Билла Клинтона, скончался в возрасте 75 лет, передает CNN. Вице-президент Центра глобального взаимодействия Ричардсона Микки Бергман сообщил, что отставной дипломат умер в своем доме в Массачусетсе.

Он прожил всю свою жизнь, служа другим, включая время пребывания в правительстве и последующую карьеру, помогая освобождать людей, находящихся в заложниках или незаконно задержанных за границей. Не было человека, с которым губернатор Ричардсон не стал бы говорить, если бы он обещал выпустить человека на свободу, — заявил Бергман.

Ричардсон начал политическую карьеру в качестве помощника члена палаты представителей от Массачусетса Фрэнка Брэдфорда Морса, в 1970-х годах работал в Госдепе и комитете сената США по международным отношениям. В 1983 году впервые избрался в конгресс, позже занимал посты постпреда при ООН и главы Минэнерго. В 2002 году избрался губернатором Нью-Мексико, пробыв в должности два срока. После неудачной попытки баллотироваться в президенты в 2008-м основал Центр глобального взаимодействия Ричардсона, чтобы продвигать «глобальный мир и диалог со странами и общинами, негативно относящимися к официальным дипломатическим каналам».

В конце августа 2023 года группа сенаторов США выдвинула Ричардсона на Нобелевскую премию мира. Законодатели в соответствующем обращении подчеркнули, что Ричардсон сыграл ключевую роль в освобождении 15 заключенных, в том числе граждан США Тревора Рида, Бриттни Грайнер и Тейлора Дадли, осужденных в России в 2022 году. На премию также был выдвинут Центр за глобальное взаимодействие имени Ричардсона.

В феврале 2023 года Ричардсон заявил, что преисполнен оптимизмом относительно перспектив возвращения на родину американца, бывшего морпеха Пола Уилана, осужденного в России к 16 годам тюрьмы за шпионаж. Ричардсон считал, что Уилан может выйти на свободу в 2023 году в рамках обмена заключенными между Россией и США. По словам экс-дипломата, ранее над ним смеялись, когда он предрекал освобождение Рида и Грайнер, но в итоге его прогнозы сбылись. Между тем Уилан до сих пор отбывает срок в России.