Украинского националиста избили на границе с Крымом

https://static.news.ru/photo/09a0e57e-dea9-11ea-bc3d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sadak Souici/Le Pictorium/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украинский националист Владимир Кошовенко, который является фигурантом дела о нападении на посольство РФ в Киеве в марте 2016 года, избит на отдыхе в Херсонской области.

Об инциденте сам Кошевенко рассказал в Facebook. По словам радикала, он вместе с братом Русланом отдыхал в курортном городе Геническ, где «почти нет украинской символики».

Владимир Кошовенко volodymyr.koshovenko.9/facebook.com

Кошовенко отметил, что ему, «красавчику с чубом на голове», разговаривающему на украинском языке, пришлось ловить недовольные взгляды соотечественников. Националист предполагает, что причиной его избиения местной молодежью явилась их ненависть ко всему проукраинскому.

Рекомендую всем, кто будет ехать в такие места, брать с собой средства защиты, такие как пистолет или газовый баллончик. Может, так обезопасите себя от пророссийского населения, — написал радикал.

Ранее NEWS.ru сообщал, что главный враг Украины не Россия, как заявляет официальный Киев, а украинские националисты. Именно они продолжают уничтожать страну, считает член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, представляющий в верхней палате российского парламента Крым. По его мнению, под влиянием националистических движений находится и вся украинская политическая элита, и руководство страны.