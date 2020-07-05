Российский сенатор посоветовал Украине готовить белый флаг

https://static.news.ru/photo/27f08270-be9f-11ea-8f73-fa163e074e61_660.jpg Сергей Цеков Фото: facebook.com/erkrym

Главный враг Украины не Россия, как заявляет официальный Киев, а украинские националисты. Именно они продолжают уничтожать страну, считает член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, представляющий в верхней палате российского парламента Крым.

По его мнению, под влиянием националистических движений находится и вся украинская политическая элита, и руководство страны. Однако это оказывает разрушительное воздействие на многовековые братские связи между странами и народами. Как и постоянные оглядки на Запад.

Украинским властям, подчеркнул сенатор, следует прекратить воинственную риторику в отношении России и не идти на поводу у своих западных покровителей, «бряцая оружием» у пограничных территорий.

Россия в состоянии отразить любую атаку со стороны любого противника. А тот, кто откроет огонь в нашу сторону, пусть сразу выбрасывает белый флаг, — цитирует Цекова РИА Новости.

Ранее командующий Военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа заявил, что Россия является главным врагом страны. При этом, по его словам, в 2021 году на Чёрном и Азовском морях будут размещены несколько дивизионов противокорабельных комплексов с крылатыми ракетами Р-360 комплекса «Нептун». Как писал NEWS.ru, два из них появятся на Черноморье, один — на Азове. Контр-адмирал отметил, что Украина намерена «как можно скорее и грамотно их применять».

Незадолго до этого украинский военный эксперт Михаил Жирохов заявил, что новая украинская ракета «Нептун» способна «дотянуться» до кораблей в Новороссийске. С её созданием у Киева появляется возможность поражать цели вокруг Крыма, пригрозил он. Однако член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич усомнился, что хотя бы один рабочий экземпляр «Нептуна» вообще существует.