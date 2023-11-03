Украина ждет оружие «последней надежды»: поможет ли оно?

Фото: Presidential Office of Ukraine/ThePresidentialOfficeUkraine/Global Look Press

Владимир Зеленский на фоне истребителя F-16

По поступившей информации, на территорию Украины уже ввезено как минимум пять современных американских истребителей F-16. Как утверждают украинские источники, самолеты доставляются из Польши в трейлерах в разобранном виде. А на некоторых аэродромах уже подготовлены для F-16 взлетно-посадочные полосы, поскольку шасси этих машин «нежнее», чем у советских МиГов и Су, которых у украинской армии остается все меньше.

Последний аргумент НАТО

Вокруг перспектив появления F-16 у украинских ВВС целый год шли напряженные дискуссии. Натовцы, как и в истории с ракетами большого радиуса действия, усиленно наводили тень на плетень. На словах постоянно переносили сроки поставок такой техники, на которую, как на последнее чудо-оружие, истерично уповали в Киеве. Зеленский вообще пафосно требовал «дать Украине крылья», хотя наши бывшие союзники по Варшавскому договору передали украинцам почти весь арсенал советских самолетов.

Одновременно появлялись противоречащие утечки о подготовке украинских летчиков, которых то ли уже посадили за «парту» в Дании или в США, то ли только собираются. Была информация и о том, что в Греции вербуют пилотов-отставников, которым можно будет доверить штурвалы американской техники. Обсуждали и проблемы с инфраструктурой, которая нужна для поддержания технического состояния F-16, которые после каждого полета требуют серьезной профилактики.

Словом, в лучших традициях нагнетаемый «белый шум» отвлекал от реального состояния дел.

Почему поставки начались именно сейчас

Все давно убедились в том, что для Вашингтона в его прокси-войне против России нет никаких красных линий. А потому задержка с доставкой истребителей была вызвана исключительно провалом пресловутого украинского «контрнаступа». На днях главком Залужный подробно описал натовский план прорыва нашей обороны со скоростью продвижения 30 км в день. Вот на случай развития успеха такого прорыва и должны были быть поставлены американские самолеты.

Фото: Master Sgt. Nathan Lipscomb/Keystone Press Agency/Global Look Press Американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения F-16

Но в натовских штабах гладко было все только на бумаге. Однако «контрнаступ» провалился. И целесообразность спешного появления на фронте F-16 отпала. Что же изменилось сейчас? Ну, видимо, как и в случае с появлением у ВСУ американских ракет ATACMS, нужно было хоть как-то поднять упавший было боевой дух «мяса». Дать понять, что Америка по-прежнему готова воевать до последнего украинца. Даже несмотря на возникшие в Вашингтоне внутриполитические коллизии.

А всем экспертам преподан очередной предметный урок: все западные дискуссии о возможных поставках вооружений украинской армии — лишь словесное прикрытие давно принятых решений. Те же ATACMS, как утверждают, были доставлены на склады в польском Жешуве еще в августе. А сообщение об их переброске на Украину были просто отмашкой на начало их применения. Нечто подобное сейчас происходит и с самолетами.

Американские летающие платформы

Конечно, роль чудо-оружия к F-16 неприменима. Фактически сейчас ими спешат заткнуть дырки в воздушной обороне Украины после зафиксированного на прошлой неделе массового поражения имевшихся у украинцев самолетов. Не удивительно, что наш министр обороны обещает, что и американские истребители будут также уничтожены. Или, как выражается наш президент, «перещелкнуты».

Между тем F-16 не слишком маневренны для воздушного боя с нашим современными машинами, а потому будут использоваться исключительно в качестве летающих платформ для запуска ракет по целям в наших тылах. И прежде всего в Крыму. Так что они вполне вписываются в зимнюю стратегию для ВСУ. Пытаться разрушать наши системы управления и снабжения вдали от линии боевого соприкосновения.

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