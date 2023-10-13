В США объявили сроки начала тренировок пилотов ВСУ на F-16 Politico: пилоты ВСУ начнут тренировки на F-16 в США на следующей неделе

Фото: Michael Debets/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украинские пилоты на следующей неделе, как ожидается, приступят в США к тренировкам по управлению истребителями F-16, сообщает газета Politico. Занятия будут проходить на авиационной базе в штате Аризона. По данным источников издания, прежде чем приступить к реальному управлению самолетами, украинцев обучат базовым навыкам пилотирования на симуляторах и в аудиториях.

Украинские пилоты, как ожидается, начнут тренироваться управлению истребителями F-16 на авиационной базе национальной гвардии в Тусоне, Аризона, на следующей неделе, — говорится в материале.

Politico уточняет, что небольшая группа пилотов ВСУ прибыла в США в прошлом месяце для прохождения курса английского языка на базе ВВС в Техасе. После обучения военные выполнили тестирование и теперь направляются в Аризону.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что украинские военнослужащие начнут использовать истребители F-16 в зоне боевых действий не раньше весны 2024 года. По его словам, именно весной страны Запада передадут Киеву боевые самолеты. Глава Пентагона подчеркнул, что некоторые американские специалисты уже приступили к переобучению украинских летчиков и техников наряду с инструкторами из Дании и Нидерландов.

Кроме того, страны НАТО пообещали Украине скорую передачу истребителей F-16. Заместитель генсека Североатлантического альянса Мирча Джоанэ сообщил, что несколько членов организации готовы поставить Киеву оружие на десятки миллиардов долларов.