Перелом на СВО: Залужный грустит, а Зеленского сравнивают с Гитлером

Фото: Pool /Ukrainian Presidential/Global Look Press

Владимир Зеленский и Валерий Залужный

С началом Ближневосточного кризиса президент Украины Владимир Зеленский не переживает ни за одну ни за другую сторону палестино-израильского конфликта. Ведь ему не до проблем Израиля. Самое страшное для Киева — это выпасть из мировой повестки дня, со всеми вытекающими негативными последствиями. Главное из которых — приостановка финансирования со стороны США и Европейского союза. Но вот парадокс: финансирование действительно забуксовало. Однако Украина и ее президент не преданы забвению. Более того, в последние дни как никогда много статей, интервью и авторитетных высказываний, затрагивающих нынешнее положение дел на полях СВО и саму судьбу конфликта. Однако все они прямо или косвенно свидетельствуют о наступлении перелома в пользу России.

Цепочка заявлений

Можно было бы ограничиться словами министра Сергея Шойгу на совещании в Министерстве обороны, где он впервые констатировал поражение ВСУ на поле боя. «Российские войска продвигаются в зоне СВО, обеспечивая более выгодные рубежи и позиции», — заявил министр. Впечатляющими выглядят и приведенные цифры поражения техники ВСУ. К примеру, только за октябрь, по словам Сергея Шойгу, уничтожено 37 самолетов и более 1,4 тысячи средств воздушного нападения противника.

Практически одновременно с Шойгу главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный дает интервью британскому журналу The Economist. Он осторожно признает, что конфликт на Украине зашел в тупик. И что украинским войскам, скорее всего, не удастся достигнуть прорыва на фронте. Он уповает на некое технологическое чудо, сравнимое с изобретением пороха в Китае. Впрочем, правильнее сказать — мечтает о чем-то в этом роде.

Примечательным фоном этому заочному диалогу служит еще несколько публикаций. Экс-разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер считает, что Украине следует немедленно прекратить конфликт на условиях России. В противном случае есть риск «лишиться еще 20–30% своих земель». «В итоге не будет ни Украины в ее нынешнем виде, ни правительства Зеленского, и никаких бандеровцев у власти», — заключает Скотт Риттер.

Даже с учетом известной симпатии бывшего американского разведчика к России нельзя не заметить, что его слова, адресованные Владимиру Зеленскому, больше похожи на попытку остановить безумного лидера у последней черты.

Фото: Pool /Ukrainian Presidential/Global Look Press Владимир Зеленский и Валерий Залужный

Сравнили уже с Адольфом

Но самую уничижающую характеристику своему бывшему шефу дал в соцсетях Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). По сути, бывший советник Зеленского сравнил его с главой Третьего рейха Адольфом Гитлером. «Проступает неприятный и смутно знакомый образ: оставленный всеми диктатор, бродящий по закоулкам бункера, не желающий взглянуть в глаза реальности и истерически восклицающий про скорую победу, достичь которой он не способен», — так Арестович отреагировал на известный материал в журнале Time. Можно, конечно, обсуждать этот образ «оставленного всеми диктатора». Он красноречив, что ни говори. Но примечательно то, что Арестович прямо заявляет, что Зеленский не способен достичь победы.

Наконец, весьма показательно вписывается в неутешительную для Украины тенденцию содержание телефонного разговора премьер-министра Италии Джорджи Мелони с известными пранкерами Вованом и Лексусом. Бывший глава итальянского кабинета Джузеппе Конти назвал случившееся «провалом планетарного масштаба». Что же поведала премьер-министр одному из высокопоставленных африканских чиновников, под видом которого российские пранкеры вызвали Джоржди Мелони на откровенность?

Фото: Evgen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press Алексей Арестович

Италия, как известно, активно участвует в поставке вооружения Украине и эскалации конфликта. И вдруг выяснилось, что у премьер-министра этой страны есть две правды. Одна для итальянцев, где конфликт на Украине описан одними красками. И другая правда для приватного пользования, где все предстает совершенно в другом свете. Из беседы мы узнаем, что Джорджи Мелони не видит иного выхода из конфликта, кроме переговоров. У нее на этот случай даже существует некий готовый план для всех заинтересованных сторон, но его еще не время обнародовать.

Так что зря беспокоятся в Киеве. Ближневосточный кризис не выбил Украину из повестки дня. Только характер публикаций и высказываний официальных лиц и экспертов настолько изменился, что это явно свидетельствует о наступившем коренном переломе в СВО.

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