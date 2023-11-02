В США раскрыли судьбу Зеленского после денацификации Украины Экс-разведчик Риттер: Зеленский потеряет власть после денацификации Украины

Фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Global Look Press

Владимир Зеленский

После денацификации Украины президент страны Владимир Зеленский лишится власти, сообщил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Ask The Inspector. По его словам, демилитаризация украинской армии происходит уже сейчас. Он также отметил, что Россия ведет взвешенно и проводит крупные операции под Купянском, где ВСУ находятся на грани краха.

С правительством Зеленского будет покончено после денацификации Украины. Демилитаризация украинской армии уже происходит, — сказал Риттер.

Ранее глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Запад готовит замену президенту Украины Владимиру Зеленскому. По его мнению, преемником может стать нынешний главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

Он указал, что сейчас Залужный пытается играть на контрасте. Генерал хочет в глазах Запада выглядеть объективным политиком в сравнении с «обезумевшим Зеленским», добавил Рогов.

До этого экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор отметил, что страны Запада глумятся над президентом Украины Владимиром Зеленским, он стал объектом презрения. Полковник также убежден, что Украина уже практически проиграла противостояние с Россией, а Зеленский, который был едва ли не «героем» на Западе, стал посмешищем для союзников Киева.