Военный эксперт рассказал, когда армия России возьмет Авдеевку под контроль Военэксперт Дандыкин допустил взятие Авдеевки армией России до конца года

Фото: МО Украины

Вооруженные силы России могут взять Авдеевку под контроль до конца 2023 года, заявил NEWS.ru военный эксперт, капитан первого ранга в запасе Василий Дандыкин. По его словам, бои за данный населенный пункт не будут такими же продолжительными, как бои в Артемовске. При этом Дандыкин подчеркнул, что взятие Авдеевки является очень важным моментом в истории СВО.

Я думаю, что эта эпопея займет меньше времени, чем с Артемовском, где больше 200 суток шли бои. Думаю, в этом году вопрос с Авдеевкой будет решен. Это очень важный момент для ситуации по Донецку и Ясиноватой, — заявил военный эксперт.

По мнению специалиста, командование Вооруженных сил Украины не хочет повторять ошибку, допущенную им во время боев за Артемовск. По указанию президента страны Владимира Зеленского в Авдеевку перебрасываются резервы, задача которых заключается в удерживании флангов. Речь идет о бойцах, ранее проходивших службу на Купянском и Запорожском направлениях. Предполагается, что ВСУ сфокусированы на том, чтобы не дать российской армии взять украинские подразделения в кольцо.

Это самый мощный укрепрайон и то, что ВСУ за него цепляются, идут в очевидный неуспех, продлевая агонию, это на руку нам. Если они не уйдут, значит итог будет печален – плен или уничтожение, — подытожил Дандыкин.

Ранее военный эксперт назвал главное условие для окружения и разгрома армии Украины в Авдеевке. По его словам, это возможно лишь в том случае, если подразделения ВСУ будут отрезаны от любого снабжения.