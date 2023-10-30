Шойгу раскрыл масштаб потерь ВСУ: новости СВО на утро 30 октября Шойгу: ВСУ с 4 июня потеряли более 90 тысяч военных и около 600 танков

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины за время начатого летом 2023 года контрнаступления потеряли свыше 90 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Министр подчеркнул, что при таких больших потерях украинские войска не достигли значимых успехов на поле боя.

Главные новости о том, что произошло в зоне обострения днем 29 октября, читайте в материале NEWS.ru.

Сколько техники потеряла армия Украины

По словам Шойгу, Киев с 4 июня потерял около 600 танков и почти 1900 бронемашин различного класса. Глава российского оборонного ведомства выразил уверенность, что Вооруженные силы РФ и дальше будут выполнять поставленные задачи «методично и уверенно», при этом обеспечивая безопасность мирных жителей.

Фото: МО Украины

Что уничтожили в Черном море

Российские военные засекли и уничтожили в Черном море два украинских безэкипажных катера ВМС Украины, сообщило Минобороны РФ. Инцидент произошел 30 октября около 04:00. На внешнем рейде Севастопольской бухты проводится комплекс работ по выявлению возможных мин и диверсионных групп.

Какая сейчас обстановка в зоне СВО

Российские военные отразили атаку штурмовых групп ВСУ на Донецком направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Юг» Вадим Астафьев. В результате Украина потеряла до 110 человек, две боевые бронемашины, две гаубицы, минометы 82-го и 120-го калибров и три дрона.

Астафьев добавил, что в районах Золотаревки, Нырково и Троицкого в ДНР российские средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотные летательные аппараты R18, FPV и «Валькирия».

Подразделения ВС РФ на Краснолиманском направлении вскрыли и подавили 20 артиллерийских расчетов Вооруженных сил Украины, сообщил начальник пресс-службы группировки войск «Центр» Александр Савчук. Офицер отметил, что также разбиты два опорных пункта противника. Он добавил, что в районах населенных пунктов Ямполовское и Торское российские военные накрыли огнем штурмовые группы 21-й и 63-й механизированной бригад ВСУ.

Что написали военкоры

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» опубликовал видео ночных боев в районе села Работино на Запорожском направлении. По данным канала, российские танкисты уничтожают позиции и технику Вооруженных сил Украины, пытающихся наступать, что видно на размещенных кадрах. Минобороны РФ не комментировало эту ситуацию.

Канал отмечает, что танкисты уже четыре месяца занимают центральную позицию в отражении наступления противника на линии Копани — Работино — Вербовое. По данным канала, на их счету большое количество уничтоженной техники и живой силы ВСУ.

Кто стал новым командующим группировкой войск «Днепр»

Новым командующим группировкой войск «Днепр» назначен командир ВДВ генерал-полковник Михаил Теплинский, сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». На этом посту Теплинский сменил генерал-полковника Олега Макаревича, утверждает канал.

Михаилу Теплинскому 54 года. Он участвовал в первой и второй чеченских кампаниях. В июне 2022 года был назначен командующим Воздушно-десантными войсками РФ. В декабре 2022 года США внесли Теплинского в свои санкционные списки. С февраля 2023 года находится также в санкционных списках Евросоюза.

Что известно о переходе бойцов ЧВК «Вагнер» в «Ахмат»

Более 170 бывших бойцов ЧВК «Вагнер» пополнили состав спецназа «Ахмат», заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. По его словам, ранее вагнеровцы также заключали контракты с отрядом, но сейчас речь идет о массовом пополнении личного состава «Ахмата».

Кадыров выразил уверенность, что и другие члены ЧВК «Вагнер» последуют примеру своих товарищей и вступят в ряды «Ахмата». Глава Чечни считает, что опыт бойцов будет востребован в решении поставленных задач.

По каким регионам РФ стреляли ВСУ

Вооруженные силы Украины обстреляли деревню Городище в Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. По его словам, никто из жителей не пострадал, перебоев в работе электроснабжения и газоснабжения нет, добавил он.

ВСУ нанесли удар по школе в селе Новочервоное Троицкого района ЛНР во время детского праздника 27 октября, сообщила администрация района. По ее информации, в результате обстрела повреждены окна, входные двери и фасад здания. Пострадавших нет.

Фото: МО Украины

Где на Украине гремели взрывы

Несколько взрывов раздались в городе Днепре и его окрестностях, сообщило украинское издание «Зеркало недели». По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в регионе была объявлена воздушная тревога.

Кроме того, предупреждения об опасности с воздуха в ночь на 30 октября звучали в Николаевской области, а также в районах Запорожской и Херсонской областей, находящихся под контролем украинских властей.

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