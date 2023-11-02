Экс-премьер Италии назвал разговор Мелони с российскими пранкерами провалом

Фото: Mauro Scrobogna/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джорджа Мелони

Официальная позиция Рима по происходящему на Украине отличается от реальных оценок итальянских политиков, написал бывший премьер-министр Италии, лидер оппозиционного Движения «5 звезд» Джузеппе Конте на странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена), комментируя разговор главы кабмина Джорджи Мелони с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус). По словам Конте, «откровения» Мелони стали «провалом планетарного масштаба».

Премьер-министр Джорджа Мелони думала, что разговаривает с высокопоставленным представителем африканской страны, а вместо этого общалась по телефону с двумя российскими пранкерами, которым объясняла позицию нашей страны по крайне щекотливым для нашей безопасности и авторитета темам — от войны до мигрантов. Провал планетарного масштаба, — написал Конте.

Он подчеркнул, что Мелони сказала правду совершенно посторонним людям, которую она никогда не говорила соотечественникам. Потому что с ее подачи Италия продолжает посылать оружие на Украину, но при этом глава кабмина осознает, что решить конфликт нужно путем переговоров, который защитит интересы обеих сторон. Конте подчеркнул, что Мелони не нашла в себе мужества озвучить свою истинную позицию и предложить конкретные шаги по решению ситуации на Украине.

Вован и Лексус позвонили Мелони и представились «высокопоставленным африканским чиновником». Политик заявила, что многие устали от украинского конфликта и что в ближайшее время Запад начнет искать выход, который устроит и Россию, и Украину.