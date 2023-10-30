Итоги контрнаступления: сколько бойцов и техники потеряли ВСУ Шойгу заявил, что ВСУ потеряли свыше 90 тысяч бойцов с начала контрнаступления

Фото: МО Украины

Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что украинская армия с начала контрнаступления потеряла более 90 тыс. человек. Сколько уничтожено техники ВСУ, какие итоги наступления украинских военных?

Сколько людей потеряли ВСУ с начала контрнаступления

Потери украинских войск со старта контрнаступления составили более 90 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными. При этом ВСУ не достигли каких-либо значимых успехов на поле боя, отметил министр.

«Только с 4 июня — то есть с начала широко разрекламированного и щедро спонсируемого Западом украинского контрнаступления — Киев потерял свыше 90 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными», — заявил глава Минобороны России в ходе выступления на Х Пекинском Сяншаньском форуме.

В сентябре текущего года президент России Владимир Путин сообщил, что потери ВСУ с начала контрнаступления превысили 71 тысячу человек.

«Украина проводит так называемое контрнаступление. А результатов нет, мы сейчас не будем — провал, не провал. Потери есть, большие. С начала контрнаступления потери личного состава — 71,5 тысячи человек. Иногда складывается впечатление, что это не их люди, когда они их кидают в бой», — сообщил президент.

В середине июня бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон рассказал YouTube-каналу Judging Freedom, что ВСУ понесли колоссальные потери в первые дни контрнаступления.

«Огромное количество украинских бронетанковых соединений и машин попросту уничтожается. А что касается потерь среди военных, то сейчас, по моим подсчетам, они достигают примерно восьми, девяти, даже десяти к одному», — сообщал он.

Американское издание The Washington Post писало, что все поездки в зону боевых действий для освещения событий со стороны Киева возможны лишь с условием, что журналисты не будут писать о количестве погибших ВСУ.

«Но даже и без этого очевидно, что смертность солдат растет. Украинские военные признают, что количество погибших удвоилось с начала контрнаступления. Число погибших — неисчислимые тысячи, и оно ежедневно растет», — сообщал WP.

Сколько техники потеряли ВСУ с начала контрнаступления

По словам Шойгу, в ходе контрнаступления Киев лишился более двух тысяч единиц наземной техники.

«Киев потерял около 600 танков и почти 1,9 тысячи бронемашин различного класса. При этом на поле боя не было достигнуто никаких тактически значимых успехов», — заявил министр.

Фото: МО РФ

Как сообщал в июне Путин, с начала контрнаступления ВСУ утратили 259 танков и 780 бронемашин.

«Сейчас только дали мне уточненные сведения. С момента начала так называемого контрнаступления противник утратил 259 танков, бронемашин — 780. А на Ореховском направлении, которое противник считает главным направлением удара, только за последние 7 суток противник потерял 280 единиц техники, из них 41 танк и бронемашин — 102. Это в значительной степени результат вашей работы и ваших боевых товарищей. И за это, конечно, отдельные слова благодарности», — заявлял российский лидер на встрече с летчиками в Кремле.

Американская газета The New York Times в июле выпустила материал, в котором привела статистику потерь техники ВСУ в первые две недели контрнаступления. Издание сообщало, что украинская армия лишилась до 20% отправленной на фронт техники, которая была повреждена или полностью уничтожена.

«В это число входят некоторые из внушительных западных боевых машин — танки и бронетранспортеры, на которые украинцы рассчитывали в борьбе с русскими», — отмечалось в статье NYT.

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