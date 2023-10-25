Россия опустилась в рейтинге верховенства права Россия оказалась между Либерией и Мадагаскаром в рейтинге верховенства права

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Россия за год опустилась со 107-го на 113-е место в мировом рейтинге верховенства права, составленном международной организацией World Justice Project. РФ оказалась между Либерией и Мадагаскаром. Всего в рейтинг вошли 142 страны. В тройку лидеров вошли Дания, Норвегия и Финляндия. США расположились на 26-й позиции.

Как отмечают авторы рейтинга, глобальное снижение уровня верховенства права продолжается уже шестой год подряд. В этом году верховенство права снизилось в 59% стран. Если сравнивать с 2016 годом, снижение составляет 78%. По оценкам WJP, более 6 млрд людей, или 76% всего населения планеты, живут в странах, где за последний год верховенство права ослабло.

В мире по-прежнему спад верховенства права, который характеризуется злоупотреблением полномочиями исполнительной властью, ущемлением прав человека и ограничением систем правосудия, неспособных удовлетворить потребности людей, — говорится в комментарии к рейтингу.

Ранее сообщалось, что Россия заняла 164-е место из 180 возможных в годовом рейтинге свободы прессы организации «Репортеры без границ». За год РФ опустилась на девять пунктов. Авторы утверждают, что с момента объявления специальной военной операции РФ на территории Украины в 2022 году почти все независимые медиа были закрыты, заблокированы или объявлены «иностранными агентами» и «нежелательными организациями».