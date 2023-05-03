Россия продолжила падать в рейтинге свободы СМИ Россия заняла 164-е место в рейтинге свободы СМИ от «Репортеров без границ»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия заняла 164 место из 180 возможных в годовом рейтинге свободы прессы организации «Репортеры без границ», следует из опубликованного на сайте графика. За год РФ опустилась на девять пунктов. Авторы утверждают, что с момента объявления специальной военной операции РФ на территории Украины в 2022 году «почти все независимые медиа были закрыты, заблокированы или объявлены «иностранными агентами» и «нежелательными организациями».

В публикации отмечается, что тенденция по снижению показателей свободы СМИ характерна для всего мира. Среди относительно благополучных стран названы Норвегия, Ирландия, Дания, Швеция, Финляндия и Нидерланды. Хуже, чем в России, ситуация со свободой журналистского сообщества в Гондурасе, Туркменистане, Сирии, Йемене, Саудовской Аравии, Бахрейне, Кубе, Турции, Эритрее, Египте, Иране, Ираке, Китае, Вьетнаме, Мьянме и Северной Корее.

Рейтинг был обнародован 3 мая, во Всемирный день свободы печати.

Ранее сотрудники ФСБ выявили в Подмосковье мужчину, который, используя инженерные навыки, транслировал эфир «Радио Свобода» (внесено Минюстом РФ в список иноагентов). Благодаря неназванному девайсу мужчина распространял радиосигнал на ближайшие приемники. В отношении мужчины могут возбудить дело о распространении фейков о российской армии из-за контента, который транслировался редакцией информационной службы.