https://static.news.ru/photo/d8f901be-4b36-11ea-8666-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Международная группа ученых, занятая созданием вакцины от коронавируса надеется на успех уже через полгода.

Ученые всего мира стремятся как можно быстрее разработать вакцину для борьбы с коронавирусом, который появился в Китае в конце прошлого года. При этом ученые из США и Австралии уверены, что их проекты, опирающийся на средства международной коалиции по инновациям для предупреждения эпидемий (CEPI), выдадут результат уже через шесть месяцев, сообщает Yahoo! News.

С целью ускорить разработку вакцин CEPI вкладывает миллионы долларов в четыре проекта по всему миру и призывает к дополнительным вложениям. В этих проектах будут использовать новые технологии для разработки вакцин, которые могут быть протестированы в ближайшем будущем.

Есть надежда на то, что один из них будет успешным и сможет сдержать эту вспышку (заболевания — прим. NEWS.ru), — сказал изданию Кит Чэппелл из австралийского университета Квинсленда.

Отмечается, что CEPI была учреждена в 2017 году для финансирования дорогостоящих исследований в области биотехнологии после вспышки Эболы в Западной Африке, в результате которой погибло более 11 000 человек.

Как писал NEWS.ru ранее, число смертей от последствий коронавируса выросло до 811. По обновлённым данным, за сутки число заболевших увеличилось на 2,6 тысячи человек.