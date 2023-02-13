Турция отказалась принимать у себя спасателей с Филиппин Турция отказалась принять филиппинских спасателей из-за малых шансов найти выживших

Фото: Onur Dogman/Keystone Press Agency/Global Look Press

Адыяман, Турция: спасательные команды продолжают поиски выживших на месте раскопок

Власти Турции отказались принимать помощь от второй группы филиппинских спасателей после землетрясения, об этом в беседе с Inquirer заявил представитель управления гражданской обороны азиатской страны Бернардо Рафаэлито Алехандро. По его словам, Анкара объяснила свое решение тем, что сейчас практически не осталось шансов найти выживших.

Мы получили информацию о том, что турецкое правительство не будет принимать вторую группу наших спасателей. <...> Нам сообщили, что [время] спасения уже миновало, так что выживших почти не осталось, — сказал Алехандро.

При этом авторы издания подчеркивают, что 82 спасателя с Филиппин четвертый день продолжают заниматься разборами завалов. Врачи островного государства оказали помощь как минимум 60 пострадавшим гражданам.

Утром 6 февраля землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции. Как отметил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, оно стало самым сильным в стране с 1939 года. Согласно последним данным, предоставленным правительственным управлением по чрезвычайным ситуациям (АФАД), число жертв достигло 31 643. 12 февраля Роскосмос обнародовал снимок, на котором запечатлен тектонический разлом в Турции, появившийся в результате мощного землетрясения.

Турецкие аналитики оценили возможный экономический ущерб от землетрясений в $84 млрд, что составляет около 10% ВВП страны. Основную долю в $70,1 млрд составили потери жилья, ущерб от повреждений инфраструктуры и потери национального дохода оценили в $10,4 млрд. Убытки от потери рабочей силы страны оцениваются в $2,9 млрд. Землетрясения также могут увеличить дефицит бюджета до 5,4% ВВП Турции вместо прогнозируемых 3,5% в 2023 году.