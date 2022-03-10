Суд на Украине заочно арестовал Маргариту Симоньян

На Украине заочно арестовали главного редактора телеканала RT Маргариту Симоньян. Соответствующее решение принял суд после того, как Генеральная прокуратура страны предъявила обвинение журналистке, сообщила в Facebook глава ведомства Ирина Венедиктова.

Симоньян Маргарита Семёновна (Симоновна. — NEWS.ru), ваш процессуальный статус в Украине — подозреваемое лицо. <...> Украинский суд разрешил вас, Маргарита Семёновна, арестовать и доставить в суд для избрания меры пресечения, — написала генпрокурор.

Ранее сообщалось, что украинский суд заочно арестовал народного артиста России Николая Баскова по делу о посягательстве на территориальную целостность страны. До этого аналогичное решение было вынесено в отношении актёра и режиссёра Никиты Михалкова.

Кроме того, Венедиктова объявила о заочном аресте певца и композитора Олега Газманова. По её словам, в случае неявки в суд для предъявления обвинений артист будет объявлен в международный розыск.