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Суд на Украине заочно арестовал Маргариту Симоньян

17:18, 11 марта 2022
Суд на Украине заочно арестовал Маргариту Симоньян Маргарита Симоньян Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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На Украине заочно арестовали главного редактора телеканала RT Маргариту Симоньян. Соответствующее решение принял суд после того, как Генеральная прокуратура страны предъявила обвинение журналистке, сообщила в Facebook глава ведомства Ирина Венедиктова.

Симоньян Маргарита Семёновна (Симоновна. — NEWS.ru), ваш процессуальный статус в Украине — подозреваемое лицо. <...> Украинский суд разрешил вас, Маргарита Семёновна, арестовать и доставить в суд для избрания меры пресечения, — написала генпрокурор.

Ранее сообщалось, что украинский суд заочно арестовал народного артиста России Николая Баскова по делу о посягательстве на территориальную целостность страны. До этого аналогичное решение было вынесено в отношении актёра и режиссёра Никиты Михалкова.

Кроме того, Венедиктова объявила о заочном аресте певца и композитора Олега Газманова. По её словам, в случае неявки в суд для предъявления обвинений артист будет объявлен в международный розыск.

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