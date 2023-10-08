Ступайте до хаты: Швейцария нашла хитрый способ выслать украинских беженцев

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Власти Швейцарии обсуждают идею о выдаче украинским беженцам единовременной финансовой помощи в обмен на добровольное возвращение на родину. Об этом сообщает федеральное ведомство по вопросам миграции. Сумма может составить от одной до четырех тысяч швейцарских франков ($1090–4355) на человека. Неужели в Альпийской республике так сильно устали от украинских беженцев, что решились на такое предложение, сработает ли оно?

Почему в Берне решили платить мигрантам за отъезд

Подробности инициативы рассказало издание SwissInfo, которое ссылается на текст концепции, разработанной профильным ведомством — федеральным Госсекретариатом вопросам миграции. Инициатива сводится к отмене статуса S для украинских беженцев, по плану это должно случиться до 2025 года.

Данный статус был введен в марте прошлого года, вскоре после начала СВО. Он подразумевает то, что всем беженцам с Украины, получившим статус S, предоставляются права на проживание и работу, в том числе на работу на себя, медстраховка, социальная помощь, содействие в поиске и оплате жилья. Статус S также дает возможность воссоединения семьи.

Фото: Michael Matthey/dpa/Global Look Press

Если беженцы живут у родственников или друзей, то хозяевам жилья выплачивается денежная компенсация. Дети получают право ходить в школу. Люди со статусом защиты S могут путешествовать за пределы Альпийской республики без дополнительных разрешений. По данным Государственного секретариата Швейцарии по миграции, по состоянию на середину августа 65 148 украинцев имели статус беженца S.

Предполагалось, что за время действия статуса мигранты социализируются и найдут себе работу, чтобы обеспечивать себя самостоятельно, однако далеко не все украинские беженцы решили таким образом погрузиться в швейцарский социум. В итоге мера оказалась слишком накладной для бюджета.

Как планируют власти, по истечении срока действия статуса S Швейцарию покинут около 70 тысяч граждан Украины. Однако власти опасаются, что около 14 тысяч беженцев останутся и воспользуются следующим законом: после пяти лет пребывания в Швейцарии люди могут получить вид на жительство категории В, который будет действителен в течение еще пяти лет.

Вот почему, как пишет издание, решено сделать все возможное для поощрения добровольного отъезда украинцев.

Фото: Brunno Covello/dpa/Global Look Press

Чем ситуация в Швейцарии с мигрантами отличается от других стран Шенгена

Директор Центра политического анализа Павел Данилин пояснил, что предложение бернских чиновников абсолютно логично.

«Швейцария вообще сильно устала от беженцев. Причем беженцев там не так уж и много, потому что сразу были введены более жесткие требования по приему, чем в соседней Германии. И денег в Альпийской республике изначально меньше платили в качестве пособий беженцам. Швейцарцы в целом к инородцам относятся не очень позитивно, вот почему украинцы достаточно быстро их утомили. И сейчас, как я понимаю, в Берне хотят перекрыть доступ мигрантам», — предположил Данилин в интервью NEWS.ru.

В целом в Евросоюзе отношение к любым мигрантам, а не только к украинцам, начинает меняться, напомнил эксперт. «Сейчас уже и в Польше выступают против излишней открытости, и в других странах. Ну, а украинская тема в Швейцарии используется как показательный повод — почему можно и нужно удалять чужаков из страны».

Какова общая ситуация с беженцами в Европе

С начала украинского конфликта убежище на территории Европейского сообщества нашли четыре миллиона украинцев, сообщала в середине сентября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, Еврокомиссия предложит странам ЕС продлить действие «специального механизма по предоставлению убежища» гражданам Украины.

Фото: Francisco J. Olmo/Keystone Press Agency/Global Look Press Урсула фон дер Ляйен

Выступая незадолго до этого заявления фон дер Ляйен, президент Украины Владимир Зеленский пригрозил Европе бунтами беженцев в случае, если Запад вдруг сократит помощь Киеву. «Невозможно предсказать, как отреагируют миллионы украинцев, находящихся в европейских странах, на то, что их страну бросят», — сказал Зеленский.

По мнению экспертов, угроза Зеленского возымела прямо противоположный эффект, и желание стран Евросоюза отправить прибывших к ним украинцев домой только усилилось.

Как известно, наплыв украинских мигрантов в Европе наложился на общий миграционный кризис, возникший еще в 2015 году, когда толпы нелегалов с Ближнего Востока и Африки хлынули в ЕС, страны которого в целом оказались не готовы к их приему.

С тех пор общая усталость стран Европы от миграционных проблем лишь нарастала. Так, в конце сентября немецкий канцлер Олаф Шольц заявил RND, что в Германию стремится слишком большое количество беженцев. По словам Шольца, более 70% всех прибывающих беженцев раньше не были зарегистрированы, хотя практически все успели побывать в одной из стран ЕС. Канцлер решительно заявил, что так более не может продолжаться.

Берлин ввел дополнительные меры по охране своей границы с Австрией и договорился о совместном контроле границ с Чехией и все той же Швейцарией, уточнил Шольц.

Фото: Ahmed Deeb/dpa/Global Look Press Турецкие мигранты на границе с Германией

Согласятся ли мигранты взять деньги и вернуться домой

По мнению Данилина, придуманный в Берне маневр должен обязательно сработать. «Тут швейцарские власти рассчитали верно. Во-первых, очень многие украинцы выезжают в Европу как беженцы, живут на пособия и возвращаются на Украину с тем, чтобы через какое-то время опять приехать в ЕС и опять запросить пособия. Люди такого типа возьмут предлагаемые деньги, будучи уверены, что смогут вернуться в Швейцарию. Но скорее всего, в Швейцарию их уже не пустят. Во-вторых, $4 тыс. — это хорошие деньги для большинства современных украинцев. Правда, Берн не всем будет давать по $4 тыс., но все равно суммы предлагаются хорошие», — пояснил политолог.

Данилин также отметил, что для самого Берна такой шаг гораздо менее затратный, чем постоянное содержание беженцев, и в этом прямая экономическая выгода для самих швейцарцев.

В свою очередь депутат Госдумы Анатолий Вассерман не исключает провала затеи властей Альпийской республики. «Думаю, мало-мальски здравомыслящие беженцы с Украины на это предложение вряд ли клюнут. Вполне очевидно: если швейцарцы готовы доплачивать, чтобы беженцы уехали, значит, что за время пребывания на территории Швейцарии эти самые беженцы суммарно получат гораздо больше, чем им предлагают за отъезд», — сказал NEWS.ru Вассерман.

Есть люди, считающие, что «лучше получить пять копеек сейчас, чем пять рублей завтра», но таких никогда не бывает много, оговорился депутат. «Украинская культурная традиция предусматривает тщательное обучение искусству считать деньги», — подчеркнул политолог.

Фото: Serhii Hudakukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press Мобилизация на Украине

По предположению Вассермана, часть беженцев попытается использовать предлагаемые деньги для возвращения на Украину и уклонения от мобилизации. «Далеко не все граждане Украины готовы поддерживать тот террористический режим, который там есть, а уж ценой своей жизни — и подавно почти никто. Естественным образом они выбрали бегство за границу. Но не исключаю, что часть из них надеется, что полученные от официального Берна деньги помогут им на родине избежать участия в боевых действиях», — заключил Вассерман.

В пятницу Госсекретариат Швейцарии опроверг публикацию о выплатах украинцам в обмен на выезд из страны. Однако эксперты считают, что реализация этой идеи — вопрос времени.

«Сделанные в СМИ заявления о том, что Федерация хочет „быстро избавиться от украинцев“, являются неверными и вводят в заблуждение», — цитируют РИА Новости сообщение секретариата. Ведомство подчеркивает, что правительство хочет сохранить статус защиты до тех пор, пока беженцы с Украины «будут нуждаться в защите». Точное время действия статуса S по-прежнему не определено.

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