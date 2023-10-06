Политолог Данилин: Берн отрабатывает избавление от мигрантов на украинцах

Фото: Michael Matthey/dpa/Global Look Press

Озвученное швейцарской прессой предложение Берна предоставлять украинским беженцам финансовые выплаты за добровольное возвращение на родину абсолютно логично для современной ситуации в этой стране и свидетельствует о намерении швейцарцев закрыть страну для мигрантов вообще, сообщил NEWS.ru политолог директор Центра политического анализа Павел Данилин. Он также отметил, что для самой Швейцарии такой шаг будет гораздо менее затратным, чем содержание беженцев.

Швейцария вообще сильно устала от беженцев. У них, правда, беженцев не так много, потому что довольно жесткие требования были изначально по приему, — более жесткие, чем в соседней Германии, и денег в Швейцарии изначально меньше платили в качестве пособий беженцам. Но швейцарцы в целом к инородцам относятся не очень позитивно, поэтому украинцы, конечно, достаточно быстро их утомили. И вот сейчас, как я понимаю, власти Швейцарии хотят перекрыть вообще доступ мигрантов к себе, — пояснил Данилин.

По его мнению, маневр по предложению денег беженцам, чтобы они уезжали из страны пребывания, в данном случае должен обязательно сработать.

Тут швейцарские власти рассчитали все верно. Во-первых, очень многие украинцы выезжают в Европу как беженцы и, пожив на пособия, потом уезжают, чтобы через какое-то время опять приехать. Очень многие возьмут предлагаемые деньги, думая, что смогут обратно вернуться через время. Но обратно вернуться у них уже не получится — не пустят. Во-вторых, $4 тыс. — это хорошие деньги для большинства современных украинцев. Правда, Швейцария не всем будет давать по $4 тыс., но все равно суммы предлагаются хорошие, — пояснил политолог.

Ранее сообщалось, что власти Швейцарии обсуждают возможность предоставления украинским беженцам единовременной финансовой помощи за добровольное возвращение на родину. Сумма выплаты может составить от 1 тыс. до 4 тыс. швейцарских франков ($1090–4355) на человека.