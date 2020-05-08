Steam предложил купить 54 легендарные игры со скидкой 95%

https://static.news.ru/photo/465d2ebe-9200-11ea-a8d4-fa163e074e61_660.jpg Tomb Raider Фото: Square Enix

Видеоигровой магазин Steam предложил купить за 905 рублей подборку из 54 легендарных игр. Антология Square Enix Eidos включила серии Tomb Raider, Just Cause, Deus Ex, Dungeon Siege и другие проекты.

Распродажа стала частью кампании «Оставайтесь дома и играйте», призванной удержать подписчиков Steam в социальной изоляции на время пандемии коронавируса.

Вся выручка от наборов будет распределена между благотворительными организациями Северной Америки и Европы, — отмечено заявлении интернет-магазина.

Совокупная скидка на весь набор составила 95%.

Как писал NEWS.ru, пандемия и повсеместные требования по самоизоляции привели к росту популярности видеоигр. Steam за два месяца поставил несколько рекордов по числу одновременных пользователей, достигнув 24 миллионов в начале апреля.