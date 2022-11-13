Восточноазиатский саммит начали без президента США Джо Байдена, сообщила представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале. По ее словам, главу страны прождали около получаса, но «не дождались».
Саммит ВАС в Камбодже (не путать с Колумбией) начали без Байдена. Ждали 30 минут. Не дождались, — написала Захарова.
В столице Камбоджи Пномпене в настоящее время проходит в 17-й Восточноазиатский саммит. В нем принимают участие страны АСЕАН и их партнеры по диалогу — Россия, Индия, Китай и Япония.