Стало известно, почему саммит в Камбодже начали без Байдена Захарова: саммит в Камбодже начали без Байдена, которого ждали полчаса

Фото: Zhu Wei/XinHua/Global Look Press

Восточноазиатский саммит начали без президента США Джо Байдена, сообщила представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале. По ее словам, главу страны прождали около получаса, но «не дождались».

Саммит ВАС в Камбодже (не путать с Колумбией) начали без Байдена. Ждали 30 минут. Не дождались, — написала Захарова.

В столице Камбоджи Пномпене в настоящее время проходит в 17-й Восточноазиатский саммит. В нем принимают участие страны АСЕАН и их партнеры по диалогу — Россия, Индия, Китай и Япония.