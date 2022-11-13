В Сети указали на отличия в приемах Лаврова и Байдена в Камбодже Пользователи Twitter указали на отличие трапов самолетов Байдена и Лаврова в Камбодже

Фото: МИД РФ

Пользователи Twitter указали на разницу в приеме главы МИД РФ Сергея Лаврова и президента США Джо Байдена. Они обратили внимание на то, что во время прибытия в столицу Камбоджи Пномпень российскому политику постелили красную дорожку для спуска по трапу, а американскому — нет.

В Сети распространились две фотографии: на первой — Лавров спускается по трапу с красным ковром, на второй — Байден идет по ступенькам без покрытия.

Так и кто из них в изоляции? — риторически спросил один из пользователей.

В ответ на это один из комментаторов написал, что «научно доказано», что «Лаврова изолировали от ступеней» при помощи красного ковра.

Другие юзеры предположили, что такое решение было принято из-за опасений организаторов, что «Байден споткнется и упадет». Некоторые комментаторы добавили, что ковер «небезопасен» для американского лидера, ведь «у него не самые лучшие отношения с лестницами».

Ранее Байден едва не упал на сцене во время выступления на предвыборном мероприятии в Нью-Йорке. На распространившихся в Сети кадрах видно, как американский президент, расхаживая по сцене, говорил о ценах на рецептурные лекарства, но в определенный момент наступил на какой-то предмет и едва не потерял равновесие.