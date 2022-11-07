Байден едва не упал на сцене из-за «черного» предмета Daily Mail: Байден едва не упал на сцене во время выступления в Нью-Йорке

Фото: Chris Kleponis - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Джо Байден

Президент США Джо Байден едва не упал на сцене во время выступления на предвыборном мероприятии в Нью-Йорке. Видео курьезной ситуации с участием хозяина Белого дома, агитировавшего в этот момент за действующего губернатора Нью-Йорка Кэти Хокул, опубликовало британское издание The Daily Mail.

На кадрах видно, как американский президент, расхаживая по сцене, говорит о ценах на рецептурные лекарства. В определенный момент Байден наступает на какой-то предмет и едва не теряет равновесие.

Упс, наступил на... Хм... Оно черное. В любом случае, — прокомментировал курьез президент США.

79-летний Байден постоянно попадает в курьезные ситуации. Его оппоненты связывают это с возрастом и возможными проблемами со здоровьем президента.

Ранее Джо Байден допустил оговорку на выступлении во Флориде, где он произносил речь в поддержку Демократической партии перед выборами в конгресс. Хозяин Белого дома решил похвастаться достижениями демократов, однако спутал дефицит бюджета и госдолг США, поставив публику в тупик.