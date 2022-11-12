Лавров и Байден в Пномпене проехали по бульвару России на разные саммиты

Фото: МИД РФ

Сергей Лавров прибыл в Камбоджу

Глава российского МИД Сергей Лавров прибыл в столицу Камбоджи для участия в Восточноазиатском саммите. По пути из аэропорта проехал по центральной улице Пномпеня, названной в честь РФ, сообщил корреспондент РИА Новости. Отмечается, что перед этим по той же магистрали проехал кортеж президента США Джо Байдена — он прибыл на саммит АСЕАН — США.

Ранее стало известно, что Лавров примет участие в Восточноазиатском саммите в столице Камбоджи Пномпене, проходящем с 12 по 13 ноября. Платформа является местом диалога лидеров государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) по вопросам политического обустройства, обеспечения развития и продвижения практической кооперации между странами.