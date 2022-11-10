Стало известно, кто возглавит российскую делегацию на саммите АТЭС Песков: российскую делегацию на саммите АТЭС возглавит первый вице-премьер Белоусов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что российскую делегацию на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) возглавит первый вице-премьер Андрей Белоусов, передает РИА Новости. Путин не будет принимать личное участие в мероприятии. Саммит пройдет 18–19 ноября в Бангкоке.

Российскую делегацию на саммите АТЭС возглавит Белоусов, — сказал Песков.

Ранее пресс-секретарь российского лидера заявил, что российскую делегацию на саммите G20 в Индонезии возглавит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. При этом он не уточнил, примет ли участие во встрече «Большой двадцатки» Путин.

По мнению пресс-секретаря министра Индонезии по координации морских и инвестиционных вопросов Джоди Махарди, российский лидер может поучаствовать в одной из встреч в видеоформате.

Президент США Джо Байден сообщил, что его проинформировали об отказе Путина очно принять участие в саммите G20. По его словам, он готов обсудить военный конфликт на Украине с главами других государств.