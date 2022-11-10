Байден заявил, что обсудит украинский конфликт на G20 без Путина

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Президент США Джо Байден

Президент США Джо Байден заявил, что его проинформировали об отказе российского лидера Владимира Путина принять участие в саммите G20. По его словам, он готов обсудить военный конфликт на Украине с главами других государств, передает РИА Новости.

Я отправляюсь на G20, мне сказали, что президента Путина там не будет, но будут другие мировые лидеры, у нас будет возможность посмотреть, какими могут быть следующие шаги, — сказал Байден в беседе с журналистами.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что официальную делегацию России на саммите G20, который пройдет с 15 по 16 ноября на Бали, возглавит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. При этом он не уточнил, примет ли участие во встрече «Большой двадцатки» президент Владимир Путин.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Владимир Путин не будет представлять Россию на саммите G20. Один из собеседников агентства подчеркнул, что вместо российского лидера на встречу приедет Лавров. Авторы текста утверждают, что это решение связано с желанием Путина оградиться от напряженных диалогов по украинскому военному конфликту.

Позднее эту информацию подтвердил пресс-атташе посольства России в Джакарте Александр Тумайкин. При этом он допустил, что в саммите может принять участие и Владимир Путин, например, в формате видеосвязи. Ранее о возможности проведения встречи с Путиным в онлайн-формате писало агентство Reuters со ссылкой на пресс-секретаря министра по координации морских и инвестиционных вопросов Индонезии Джоди Махарди.