«Снесем зеленую крысу»: элита ВСУ готовит заговор для свержения Зеленского

Фото: Pool /Ukrainian Presidential/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский

Недовольные политикой Киева украинские военные намерены создать подпольную радикальную организацию, цель которой — теракты и подготовка переворота, сообщил источник в российских силовых структурах. Эксперты считают, что это может быть связано с отставкой главкома Вооруженных сил Украины Валерия Залужного и полным обнищанием украинского общества. Что известно о создании партии и почему заговорщики хотят свергнуть Зеленского — в материале NEWS.ru.

Что известно о заговоре среди бойцов ВСУ

По информации источника в российских силовых структурах, о заговоре в ВСУ стало известно из постов, которые, предположительно, были опубликованы в Telegram-канале ParaBelum, созданном для элитных подразделений ВСУ, СБУ и националистических батальонов.

Судя по опубликованным данным, военные хотят создать партию национал-анархистов, дать возможность членам боевых подразделений выбирать командиров и добиваться поставленных целей, в том числе и террористическими методами. Участники обсуждения отмечают, что вдохновлялись деятельностью анархической армии Нестора Махно времен Гражданской войны 1918–1922 годов.

В частности, командир разведгруппы ВСУ Максим Шевцов призвал в канале ParaBelum к свержению президента Украины Владимира Зеленского. Он назвал главу государства, уволившего Залужного, «зеленой крысой».

«Давайте снесем эту зеленую крысу (Зеленского. — NEWS.ru) и поставим Залужного! <...> По факту нужно менять Зеленского, а не Залужного. Эта крыса чувствует, что у него рейтинга ноль, а у Залужного рейтинга больше, и пытается его торпедировать», — говорится в голосовом сообщении командира разведгруппы 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Шевцова с позывным Зима.

Эксперты сходятся во мнении, что создание на Украине новой партии с репрессивным уклоном вполне реально. «Как пел Владимир Высоцкий, „настоящих буйных мало, вот и нету вожаков“. Но если найдутся, то от них будет многое зависеть. Протестный потенциал в среде военных очень востребован», — предположил в беседе с NEWS.ru заведующий центром ИАМП Дипломатической академии Министерства иностранных дел Вадим Козюлин.

Фото: Presidential Office of Ukraine/ThePresidentialOfficeUkraine/Global Look Press

Какую роль в заговоре сыграет массовая демобилизация ВСУ

По мнению эксперта, недовольство в рядах ВСУ возникло, когда произошел конфликт между президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим армией Валерием Залужным. «Мы знаем, опять же, из Telegram-каналов, что многие были недовольны увольнением Залужного и назначением Сырского. Нынешние неудачи, которые преследуют ВСУ, резко поменяли риторику на Украине», — считает Козюлин.

Собеседник NEWS.ru назвал одной из причин возможного путча демобилизацию, которая сейчас обсуждается в политических кругах Киева. Как предположил Козюлин, вернувшиеся домой бойцы ВСУ «будут собираться по группам и передавать недовольство с линии соприкосновения в народ».

«Вполне возможно, что начнут создаваться ветеранские группы, а там, глядишь, и партии, если найдутся „заводилы“. Проблема не только в военных впечатлениях, но и в том, с чем демобилизованные столкнутся на „гражданке“: необустроенность, социальные и финансовые проблемы, потеря квалификации для работы в тылу и прочее. Недовольство командованием наслоится на все это», — пояснил Козюлин.

Бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров высказал мнение в разговоре с NEWS.ru, что солдаты ВСУ недовольны излишней политизированностью армии. «С точки зрения военной стратегии эти решения не представляют ценности. Это очень сильно раздражает военных», — предположил Килинкаров.

Фото: МО Украины

Кого могут назначить вместо Зеленского

Эксперт считает, что одна из проблем — это продвижение партии с участием медийных лиц, устраивающих большинство.

«Например, бывший президент Петр Порошенко пытается консолидировать военных. Но уровень доверия самих военных к политикам крайне низок. Сегодня у такого проекта нет шансов, хотя недовольных больше, чем во время двух предыдущих Майданов вместе взятых. Зеленского можно отстранить лишь в случае, если это совпадет с интересами Запада», — предположил Килинкаров.

По мнению экс-депутата, многие солдаты и офицеры ВСУ хотят создать свою партию. «У них была надежда, что лидером этого движения будет Залужный, но теперь он представляет интересы Украины в Великобритании. Я не знаю никого другого, кто мог бы возглавить это движение. Не уверен, что там есть организационное начало, способное реализовать масштабный проект», — пояснил бывший депутат.

В свою очередь Козюлин считает, что рано «списывать со счетов» Залужного, даже несмотря на его назначение послом в Великобритании.

«На Украине чувствуется усталость, необходимость перемен, и все это персонализируется на каких-то символических фигурах. Одним из таких символов надежд будет именно Залужный — как человек, который пострадал от власти. А Зеленский теперь воспринимается в ВСУ как человек, который уволил успешного военачальника и заменил его на неудачника», — высказал мнение Козюлин.

Фото: Pool /Ukrainian Presidential/Global Look Press Владимир Зеленский и Валерий Залужный

Сможет ли СБУ разгромить партию национал-анархистов

В условиях боевых действий спецслужбы обращают особое внимание на действия, которые можно считать подрывной работой, не исключил в разговоре с NEWS.ru генерал ФСБ в отставке Александр Михайлов.

«Сами офицеры СБУ могли принимать участие в подготовке этого обсуждения. Сейчас внутри Украины возникла достаточно высокая напряженность. И высшие офицеры СБУ и Минобороны задумываются, чем все это может закончиться. Для них наступает момент истины. Ведь если ситуация будет развиваться в таком же ключе, им тоже придется отвечать, возможно, их будут судить. Поэтому им очень важно выстроить систему собственной безопасности», — пояснил Михайлов.

По мнению собеседника NEWS.ru, если фронтовики действительно смогут организовать массовый протест, СБУ будет сложно его подавить.

«Армия располагает большим количеством живой силы и бронетехники, тогда как у СБУ практически ничего нет, за исключением небольших подразделений спецназа. Если заговорщики из ВСУ начнут решительно действовать, их никто не остановит», — прогнозирует Михайлов.

Почему СБУ может быть причастна к созданию тайной партии

По мнению генерала ФСБ в отставке, если сотрудники СБУ сами участвуют в создании тайной партии национал-анархистов из числа военных, то спецслужбы смогут ее контролировать в обоих направлениях: либо для ее ликвидации, если Зеленский останется у власти, либо для участия в свержении президента и сохранения собственного влияния.

«Мы иногда с какой-то непростительной иронией относимся к работе СБУ, хотя в ней состоят профессионалы. Более того, они ориентируются на Запад, который понимает, что ресурсы Украины не бесконечны. Однако прямого указания его свергать пока нет», — считает Михайлов.

Фото: СБУ

Козюлин сомневается, что, отправляя участников протеста в тюрьму, СБУ сможет погасить волнения.

«С точки зрения большинства украинских обывателей, это герои, которые вернутся с фронта. Эти бунтовщики не против Украины, а за наведение порядка, за победу, и с ними будет сложно спорить. При этом протестный потенциал будет расти из-за материальных проблем и общего недовольства властью, это будет массово», — заключил эксперт.

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