Зеленскому предрекли скорое свержение Asia Times: Зеленского могут свергнуть после сдачи ВСУ Авдеевки

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Сдача Авдеевки войсками ВСУ сильно пошатнула позиции президента Украины Владимира Зеленского, сообщает китайское издание Asia Times. По его данным, на фоне растущего недовольства среди военных в Киеве может произойти смена власти.

Теперь кажется еще более вероятным, что смена режима произойдет, но не в России — в Киеве, — говорится в статье.

В материале утверждается, что ситуация с Авдеевкой приблизила Украину к смене политической власти. Авторы отмечают, что сражение за населенный пункт началось четыре месяца назад, при этом с января российские войска начали изматывать противника.

В связи с этим, утверждается в статье, в рядах ВСУ нарастает гнев, что рано или поздно приведет к выбору нового лидера военными. В частности, им может стать бывший главнокомандующий армией Валерий Залужный.

17 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о взятии под полный контроль Авдеевки в Донецкой Народной Республике. В течение последних суток боев за населенный пункт ВСУ потеряли более 1500 человек. В Минобороны добавили, что перемещения российских войск не предавались огласке до полного взятия города под контроль РФ.