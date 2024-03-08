«Сергей Котов», «Цезарь Куников»: 10 способов защитить Черноморский флот

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

БДК в представлении ИИ

Появление ударных морских беспилотников-камикадзе поменяло всю парадигму ведения боевых действий на море. Теперь уже это ясно всем, кто хотя бы интересуется военными делами, а не только профессионалам. Почему так произошло — тоже ясно и вполне можно объяснить на обывательском уровне.

Смена парадигмы

«Генералы всегда готовятся к прошлой войне». Смысл этой известной пословицы в том, что новое оружие и новая тактика разрабатываются, исходя из того, что и как показало себя на последнем подходящем по масштабу и смыслу конфликте. К флоту это тоже относится.

В конфликтах на море с середины прошлого и по начало нынешнего века во всей красе себя показывали авианосные группы, ракетные фрегаты, многоцелевые подлодки и диверсанты-аквалангисты. Вот для борьбы с такими противниками и создавались наши корабли и проектировалось их вооружение еще при СССР и до сих пор. Для борьбы с кораблями противника — мощные противокорабельные ракеты, способные с одного попадания потопить или сильно повредить любую вражескую посудину. Против подводных лодок — аппаратура гидроакустики, торпеды и глубинные бомбы. Против вражеских аквалангистов — противодиверсионные гранатометы и собственные аквалангисты.

Но никто всерьез не полагал, что кораблям придется отбиваться от целых стай маленьких скоростных лодок, набитых взрывчаткой. И что эти лодки будут способны действовать на расстоянии 400 км от места запуска и стабильно управляться через спутники или самолеты-беспилотники. То есть в военных журналах печатались статьи про такие возможности, но пока они реально не проявились в настоящем конфликте, никто не собирался тратить деньги на «затачивание» кораблей под гипотетическую угрозу.

«Генералы всегда готовятся к прошлой войне».

Фото: Сгенерировано в MidJourney/NEWS.ru Диверсанты-аквалангисты в представлении ИИ

Чего не хватает

Если по-простому, то для борьбы с дронами-камикадзе кораблям не хватает вооружения и средств обнаружения.

Вот, например, корвет (он же — патрульный корабль проекта 22160) типа атакованного на днях (судя по сообщениям военкоров) «Сергея Котова»: он должен охранять акваторию, досматривать подозрительные гражданские суда, бороться с пиратами, обнаруживать подлодки и аквалангистов, охранять транспортные корабли на морских переходах и обеспечивать поисково-спасательные миссии. Для этого у него есть все необходимое: Автоматическая пушка калибра 76,2 мм, зенитно-ракетные комплексы, пара пулеметов и противодиверсионные гранатометы.

Но против юрких и скоростных дронов-камикадзе из всего этого богатства реально эффективно можно использовать лишь пулеметы и гранатометы. И то — вблизи. Дроны-камикадзе хоть и могут быть в длину до пяти метров, но при этом имеют очень низкий надводный силуэт. Их трудно обнаружить локаторами корабля, а когда обнаружишь — они начнут маневрировать, и единственную пушку корвета наводить на них замучаешься. Остаются пулеметы, гранатометы и автоматы — личное оружие матросов досмотровой группы. А вот именно такого вооружения для отражения одновременной атаки дронов, идущих со всех сторон, кораблю и не хватает...

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости Патрульный корабль «Сергей Котов»

Или, например, десантный корабль типа «Цезаря Куникова»: у него тоже пара пулеметов, реактивная система залпового огня типа «Града» для подготовки места высадки и зенитно-ракетные комплексы. Он вообще не предназначен для боя в море...

Но даже пулеметами и автоматами матросов корабли могут отбиться, если хорошо видят цели. А вот тут еще одна проблема: локаторами, как уже сказано, дроны трудно обнаруживаются. И нападать предпочитают в темноте, ночью. Но они идут на большой скорости и оставляют за собой заметный с воздуха (даже ночью) кильватерный след. И их вполне можно обнаруживать еще на удалении и расстреливать на подходе, если бы у каждого корабля был десяток собственных дронов для наблюдения с воздуха за морем вокруг, а у каждого пулеметчика и автоматчика на борту — прибор ночного видения. Но вот как раз с этим, как говорят флотские специалисты, бывают проблемы...

Что делать на кораблях

Тут понятно — ставить больше скорострельного оружия и вводить в боезапас пушек картечные снаряды, чтобы каждый выстрел давал целый сноп картечин в направлении дрона. Чтоб тому увернуться было трудно. И приборы ночного видения — в количестве и на каждый корабль. И свои корабельные дроны для наблюдения с воздуха...

И вспоминать морские уставы и доктрины, и то, для чего корабли предназначены. Десантный «Цезарь Куников», скажем, должен выходить в море в сопровождении боевого охранения (например, тех же корветов проекта 22160), а не в одиночестве...

Фото: МО РФ Патрульные корабли проекта 22160 типа «Василий Быков» («Дмитрий Рогачёв» в Севастополе)

Что делать с проблемой в принципе

Можно, конечно, (и, естественно, нужно) долбить ракетами и «Геранями» по местам сборки дронов. Но, во-первых, сборку можно делать почти в любом подходящем по размерам сарае, а расстреливать каждый подходящий сарай — никаких ракет с «Геранями» не хватит. И вряд ли разведка сможет отследить и навести удар по всем таким местам сборки вовремя, то есть до отправки готовых дронов к спуску на воду. Нет, это дело не бесполезное, повторю: при наличии разведданных посылать что-нибудь хорошо взрывающееся по сборкам и сборщикам надо обязательно. Но проблемы в целом это не решит.

Потому что морские ударные дроны сейчас стали делать много кто. И ничто не мешает тем же англичанам, немцам, французам, итальянцам и уж тем паче американцам присылать Киеву уже полностью готовые к использованию дроны (что они, собственно, и делают). И в современных условиях для спуска их на воду не нужно строить каких-то специальных объектов типа стапелей и прочего. Достаточно, чтобы к берегу на любом удобном пляже подъехал фургон-полуторка или трехтонник, и пяток бравых парней спустят на воду пятиметровую лодку. Весят эти дроны в основном до тонны, а пять здоровых мужиков могут буквально переносить на руках даже машины-малолитражки.

Фото: Luis Díaz-Bedia Astor/Red Sea, 18th June 2003 from Los Barcos de Eugenio - Eugenio´s Warships, CC BY-SA 3.0g/Wikimedia Commons БДК «Цезарь Куников»

Какое решение станет самым надежным для защиты Черноморского флота

Единственный по-настоящему действенный способ пресечь атаки украинских морских дронов заключается в контроле всего побережья в пределах Украины.

В физическом контроле, когда все прибрежные районы и области будут взяты российскими силовиками, а на любую подозрительную возню на берегу сразу будет приезжать на «броне» или прилетать на вертолете патруль крепких ребят в бронежилетах и со «стволами».

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