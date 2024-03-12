Политолог объяснил, в каком случае Зеленского сместят военные Политолог Килинкаров: Зеленского сместят, если это совпадет с интересами Запада

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

На Украине есть много популярных оппозиционных политиков, которые хотят привлечь симпатии бойцов ВСУ и с их поддержкой выступить против нынешнего президента Украины Владимира Зеленского, рассказал NEWS.ru бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. По его словам, недовольство в украинском обществе очень сильно, однако военные не доверяют политикам, и сценарий отстранения главы Украины от власти выглядит нереалистичным, только если это не совпадет с интересами Запада.

Медийных персон, которые причастны к конфликту, на Украине достаточно много. Например, бывший президент Украины Петр Порошенко, он пытается консолидировать военных. Не уверен, что у него это получится, потому что уровень доверия военных к украинским политикам крайне низок. На сегодняшний день у такого проекта нет шансов, хотя недовольных больше, чем во время двух предыдущих Майданов вместе взятых. Реализация сценария отстранения Зеленского возможна лишь в случае, если это совпадет с интересами Запада, — заявил Килинкаров.

По его словам, внутри украинской армии есть недовольство тем, что решения в большой степени политизированы и с точки зрения военной стратегии не представляют ценности. Эксперт подчеркнул, что это очень сильно раздражает военных. Однако открытыми остаются вопросы организации ВСУ, а также привлечения финансового и людского ресурса в потенциальный политический проект.

Думаю, у многих в украинской армии есть желание создать политическую партию. Вопрос в том, кто это сделает. У них была надежда на то, что лидером этого движения будет Залужный, но теперь он представляет интересы Украины в Великобритании. Я не знаю никого другого, кто мог бы возглавить это движение. Не уверен, что там есть организационное начало, способное реализовать масштабный проект, как ИРА (Ирландская республиканская армия. — NEWS.ru) или «Хезболла», рано говорить о том, как это будет работать, — добавил Килинкаров.

Ранее появились снимки переписки недовольных политикой Киева украинских военных. В ходе беседы они выражали намерение создать радикальную партию с боевым крылом. Предположительно, бойцы ВСУ заявляли о том, что будут добиваться свержения власти силовыми методами.