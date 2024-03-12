В ВСУ решили создать радикальную партию для свержения власти РИА Новости: в ВСУ хотят создать радикальную партию с боевым крылом

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Недовольные политикой Киева украинские военные намерены создать радикальную партию с боевым крылом, сообщил РИА Новости источник в российских силовых структурах. Он рассказал агентству, что новая сила будет добиваться свержения власти силовыми методами, и в подтверждение своих слов предоставил переписку на закрытом ресурсе, полученную российскими специалистами. Вероятно, речь идет о Telegram-канале ParaBellum для элитных представителей ВСУ, СБУ и нацбатов.

Агентство утверждает, что в переписке обсуждалось создание основанной на террористических методах политической партии, которая начала бы свою деятельность с расправ над депутатами Верховной рады. Затем, судя по данным, полученным РИА Новости, участники беседы приступили бы к уничтожению несогласных и терактам путем расстрелов и подрывов. Один из участников беседы допустил, что украинцы будут понимать, кто стоит за этими действиями, но поддержат такие методы из-за сильного недовольства властями.

Недовольство Зеленским и его окружением ширится среди украинских военных после увольнения главкома ВСУ Валерия Залужного. Его преемник Александр Сырский не пользуется популярностью в армии и известен под прозвищами «генерал-200» и «бахмутский мясник».

Западные аналитики уже не раз отмечали растущую популярность Залужного и находили политические мотивы в его отставке. Эксперты считают, что Зеленский таким образом убрал конкурента из информационной повестки, назначив его послом Украины в Великобритании. На днях замглавы офиса украинского лидера Андрей Сибига сообщил, что процедуры по оформлению соответствующих документов для Залужного уже идут.