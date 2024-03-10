На Украине рассказали об оформлении Залужного послом в Великобритании Офис президента Украины: Киев готовит документы для назначения Залужного послом

Фото: president.gov.ua

Валерий Залужный

Процедуры по оформлению документов для назначения экс-главкома ВСУ Валерия Залужного послом Украины в Великобритании уже идут, заявил замглавы офиса украинского лидера Андрей Сибига в эфире телеканала «Рада». По его словам, финальным этапом станет формальный указ президента Владимира Зеленского о назначении кандидатуры.

Сейчас начались процедуры, связанные с оформлением необходимых документов <...> с назначением Валерия Залужного на должность полномочного посла в Великобритании, — заявил Сибига.

Он отметил, что поступило соответствующее представление от министра иностранных дел, которое поддержал Зеленский. По его словам, предстоит еще ряд процедур после согласования кандидата. При этом президентский указ о назначении должен последовать после получения агремана британской стороны.

Ранее украинские СМИ сообщили, что назначение Залужного послом Украины в Великобритании сопровождалось «беспрецедентным» нарушением дипломатических норм. Журналисты отметили, что экс-главком не имеет представления о работе посольства.

Глава регионального движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в свою очередь предположил, что Залужного отправили в Великобританию, поскольку ему опасно находиться на Украине при нынешней власти. По его мнению, сегодня вероятность покушения на экс-главкома слишком высока.