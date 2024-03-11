Историк рассказал, как могла повлиять на Путина служба в КГБ Историк Колпакиди: Путин мог быть впечатлен работой Штази

Фото: Kremlin.ru

Владимир Путин

На стиль работы президента России Владимира Путина и его взгляды на деятельность спецслужб могло повлиять знакомство с восточногерманской спецслужбой Штази в 1980-х годах, сказал NEWS.ru писатель и историк спецслужб Александр Колпакиди. По его словам, будущего президента могла впечатлить работа агентов.

Я думаю, что на Путина большое впечатление оказала восточногерманская спецслужба Штази, и то, что у них была массовая агентура во всех слоях общества — и среди высших слоев, и среди «бомжей». Вот это его потрясло. Вообще, по всему видно, что Путин был сильно впечатлен возможностями и стилем работы «Штази». Возможно, поэтому он впоследствии расширял возможности ФСБ. И в этом смысле то, что человек из спецслужб вышел на первый пост в государстве — абсолютно понятно, — сказал Колпакиди.

13 марта исполнится 70 лет со дня создания КГБ СССР. Первоначально спецслужба получила название «Комитет государственной безопасности при Совете министров СССР». Первым председателем КГБ стал Иван Серов. Президент России Владимир Путин работал в комитете в 1976-1991 годах. В 1998-1999 годах занимал пост директора ФСБ.

На встрече с общественниками Анадыря в январе этого года Путин рассказывал, что окончил Ленинградский государственный университет и спецшколу КГБ. Президент добавил, что прошел спецподготовку по линии легальной и нелегальной разведки.