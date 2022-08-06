СМИ узнали о новом плане помощи Украине взамен блокированного ФРГ Politico: Еврокомиссия подготовила новый проект помощи Украине на восемь млрд евро

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Новый проект финансовой помощи Украине подготовила Европейская комиссия. Сумма составит 8 млрд евро. Помощь будет сочетать гранты и кредиты. об этом сообщило европейское издание Politico со ссылкой на информацию двух чиновников.

Новый проект появился после того, как Германия отказался предоставить кредитные гарантии для Киева на сумму до 9 млрд евро.

Берлин утверждал, что Киеву, который уже по уши в долгах, лучше предоставить гранты, — сообщается в материале газеты.

Согласно новой схеме, Евросоюз должен выделить до 5 млрд евро в виде долгосрочных кредитов под карантии, предоставленные странами ЕС в соответствии с их вкладом в бюджет блока.Для процентных платежей будут поступать субсидии из бюджета Евросоюза. оставшуюся сумму в размере порядка 3 млрд евро предоставят в качестве грантов, поясняют чиновники.

Ранее стало известно, что администрация Белого дома готовится предоставить Украине очередной пакет военной помощи. Он оценивается в сумму $1 млрд. В пакет помощи войдут боеприпасы для дальнобойного вооружения и бронированный медицинский транспорт.