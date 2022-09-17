Шри-Ланка планирует восстановить авиасообщение с Россией к середине октября, сообщил министр транспорта страны Бандулу Гунавардану в интервью РИА Новости. По его словам, сначала власти намерены запустить рейсы из Москвы в Коломбо, самый большой город Шри-Ланки и ее неофициальную столицу, и обратно.

Сначала мы попытаемся восстановить рейсы из Москвы в Коломбо и обратно. После этого Санкт-Петербург. Об остальных городах мы подумаем попозже. В первую очередь мы хотим восстановить рейсы Москва-Коломбо — те, которые власти России, как мы уверены, готовы восстановить. Мы надеемся возобновить их к середине октября, — отметил Гунавардана.