«Аэрофлот» приостанавливает рейсы на Шри-Ланку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Компания «Аэрофлот» приостанавливает рейсы на Шри-Ланку после ареста самолёта А330. Об этом сообщил сам авиаперевозчик.

«Аэрофлот» приостанавливает выполнение коммерческих рейсов в Коломбо (Шри-Ланка) на ближайший период в связи с неблагонадёжностью ситуации в части обеспечения беспрепятственных полётов воздушных судов авиакомпании в Шри-Ланку. Продажа билетов на рейсы в Коломбо временно закрыта, — говорится в сообщении компании.

Накануне глава Росавиации Александр Нерадько обратился к авиавластям государства с просьбой как можно скорее согласовать вылет арестованного самолёта. При этом «Аэрофлот» заявил, что в Коломбо за пассажирами будут отправлены другие самолёты.

Для организации обратной перевозки пассажиров из Коломбо и недопущения дальнейших сложностей с возвратом вновь прибывающих пассажиров в Шри-Ланку начиная с сегодняшнего дня все ближайшие рейсы «Аэрофлота» на остров будут выполняться без пассажирской загрузки из Москвы, — сказано в сообщении авиаперевозчика.

Самолёт А330 был арестован властями страны по требованию лизинговой компании Celestial Aviation Trading Limited. Пассажиров рейса отправили в гостиницу. Пассажиры, которые должны вернуться в Москву после 5 июня, будут вывезены из Коломбо в срок, обещает авиаперевозчик.

Ранее в МИД России была вызвана посол Шри-Ланки Джанита Абейвикрема Лиянаге, которой был заявлен решительный протест в связи с задержанием самолета «Аэрофлота» в аэропорту Бандаранаике.