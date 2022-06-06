Задержанный в Шри-Ланке лайнер «Аэрофлота» вылетел в Россию

Фото: IMAGO/Peter Seyfferth/Global Look Press

Задержанный в Шри-Ланке лайнер Airbus A330 компании «Аэрофлот» вылетел 6 июня в Россию, сообщили корреспонденту ТАСС в международном аэропорту Бандаранаике. Ранее отмечалось, что суд в столице страны Коломбо отменить запрет на вылет российского самолета.

Самолет вылетел в Россию, — сказал собеседник агентства.

Самолет «Аэрофлота» А330 был арестован властями страны по требованию лизинговой компании Celestial Aviation Trading Limited 3 июня. Пассажиров рейса отправили в гостиницу. Пассажиры, которые должны вернуться в Москву после 5 июня, будут вывезены из Коломбо в срок, обещал авиаперевозчик.

В МИД России была вызвана посол Шри-Ланки Джанита Абейвикрема Лиянаге, которой был заявлен решительный протест в связи с задержанием самолета «Аэрофлота» в аэропорту Бандаранаике.

Немногим позже власти Шри-Ланки заявили о непричастности к задержанию самолета «Аэрофлота» в аэропорту Коломбо. В местном суде посчитали, что данная ситуация — коммерческий спор между российской авиакомпанией и ирландской лизинговой фирмой Celestial Aviation Trading 10 Limited.