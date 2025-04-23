Сейсмолог рассказал, к чему приведет мощное землетрясение в Турции Сейсмолог Эрджан: землетрясение в Турции может привести к более сильным толчкам

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Произошедшее в Турции землетрясение может быть началом более сильного катаклизма, заявил сейсмолог Ахмет Эрджан в эфире HalkTV. По его словам, оно может предшествовать более сильным подземным толчкам.

Эксперт отметил, что катаклизм будет ощущаться еще в течение недели. По его оценке, сила повторных сейсмических волн может достигать 5,2 балла, однако они не представляют серьезной угрозы для Стамбула.

23 апреля в столице Турции произошло землетрясение магнитудой 6,2. Эпицентр находился в районе Атакей на западе города, а очаг залегал на глубине 6,99 км под Мраморным морем. Сейсмическая активность ощущалась не только в Стамбуле, но и в соседних провинциях, включая Бурсу. Жителям рекомендовано сохранять спокойствие, избегать использования лифтов и держаться подальше от поврежденных зданий.

В свою очередь глава МВД страны Али Ерликая заявил, что власти Турции приступили к оценке ущерба от землетрясения в Стамбуле. Работы проводит Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий. Министр транспорта и инфраструктуры Абдулкадир Уралоглу отметил, что первичные проверки не показали повреждений в метро, аэропортах, поездах и на автомагистралях. Предварительно, никто не пострадал.