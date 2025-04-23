Власти Турции начали оценку ущерба от землетрясения в Стамбуле МВД Турции: начата оценка ущерба от землетрясения в Стамбуле

Фото: Onur Dogman/Keystone Press Agency/Global Look Press

Али Ерликая

Власти Турции приступили к оценке ущерба от землетрясения в Стамбуле, сообщил в соцсети X глава МВД страны Али Ерликая. Работы проводит Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий.

‎В связи с землетрясением, которое также ощущалось в соседних провинциях, Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) и все команды наших соответствующих учреждений приступили к оценке ущерба, — написал Ерликая.

Министр транспорта и инфраструктуры Абдулкадир Уралоглу отметил, что первичные проверки не показали повреждений в метро, аэропортах, поездах и на автомагистралях. На местах продолжается общее сканирование, проводятся контрольные мероприятия.

Ранее стало известно, что в Стамбуле зафиксировано сильное землетрясение магнитудой 6,2. Инцидент произошел около 12:50 по местному времени (совпадает с московским). По информации AFAD, эпицентр располагался на глубине 6,92 километра под землей. Толчки были зафиксированы в ряде районов Стамбула и Бурсы. Данных о разрушениях и пострадавших нет.

Позже телеканал TRT сообщил, что в Турции зафиксировали четыре сильных землетрясения подряд. Первое, магнитудой 3,9, началось в Мраморном море в 12:13 и до сих пор сопровождается афтершоками. В 12:49 у Силиври зафиксировали подземные толчки магнитудой 6,2. Третье землетрясение магнитудой 4,4 произошло в 12:51. В 13:02 зафиксировали подземные толчки магнитудой 4,5 и 4,9.