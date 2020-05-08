Саакашвили заявил о важности для Украины революции против элиты

https://static.news.ru/photo/dc26768c-91bd-11ea-907d-fa163e074e61_660.jpg Михаил Саакашвили (в центре) Фото: Yuliia Zozulia/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Глава исполкома реформ Украины Михаил Саакашвили заявил, что ситуация в стране требует проведения в течение нескольких месяцев антибюрократической, антиэлитной революции.

По его словам, все прежние попытки реформ на Украине ни к чему не привели, поскольку на местах остались те, кто хорошо себя чувствует у «кормушки».

И они ждут, пока у нас этот пыл пройдёт, люди, которые хотят изменений, ослабнут, и они опять скажут, что вот, мы говорили, ничего у них не получилось, мы вас предупреждали, — сказал Саакашвили в эфире передачи «Свобода слова» Савика Шустера.

Политик добавил, что «из Китая уходят предприятия», поэтому у Киева есть шанс стать «индустриальным хабом Европы». Однако привлечь инвесторов удастся, только если в стране будут другие налоги и суды, а бюрократии окажется значительно меньше. По мнению Саакашвили, антикоррупционный суд сейчас «маленький и очень неуклюжий», а Национальное антикоррупционное бюро может работать лучше.

Всё остальное у нас пока достаточно прогнившее, — подытожил глава исполкома реформ.

Ранее NEWS.ru сообщал, что назначение грузинского экс-президента и бывшего главы Одесской области Михаила Саакашвили главой исполнительного комитета реформ не предоставит ему реальные полномочия, но позволит влиять на ситуацию на Украине. Об этом заявил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. Политолог добавил, что сомневается в способности Саакашвили надолго задержаться при Зеленском.