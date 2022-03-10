Россия сняла ограничения на полёты в восемь стран, включая Иран

Россия с 9 марта сняла ограничения на полёты в восемь стран, ранее введённые из-за COVID-19. Как сообщается на сайте Росавиации, возобновлены рейсы в Азербайджан, Армению, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Туркмению, Узбекистан и Иран.

9 марта 2022 года в соответствии с решением правительства Российской Федерации сняты <...> ограничения на нерегулярные и регулярные полёты в Азербайджан, Армению, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Туркмению, Узбекистан и Иран, — говорится в сообщении.

Ранее Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям с самолётами в иностранных реестрах с 6 марта приостановить рейсы за рубеж, а с 8 марта — перевозку пассажиров и грузов из пунктов на территории иностранных государств в Россию. Решение было принято на фоне массовых задержаний и арестов воздушных судов РФ за рубежом в рамках введённых санкций. Самим россиянам посоветовали рассмотреть альтернативные маршруты для возвращения домой. В ведомстве также добавили, что полёты российских авиакомпаний внутри страны продолжаются без ограничений.