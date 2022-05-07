Российская авиация уничтожила два пункта управления ВСУ под Харьковом

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Авиация ВКС России за ночь уничтожила 18 военных объектов на Украине, в числе которых два пункта управления в районе населённого пункта Сковородниково под Харьковом, а также три склада боеприпасов и горючего под Одессой, заявил в ходе утреннего брифинга представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Российская армия также уничтожила скопление техники, поступившей в Киев из США и Европы.

Оперативно-тактической и армейской авиацией в течении ночи поражены 18 военных объектов Украины. Среди них: два пункта управления в районе Сковородниково Харьковской области, пять районов сосредоточения личного состава и военной техники, три склада боеприпасов и горючего в районе населённого пункта Дачное Одесской области, — заявил он.

По словам Конашенкова, за ночь российские военные вывели из строя 48 единиц вооружения и военной техники ВСУ и уничтожили 280 националистов.

Накануне Вооружённые силы России уничтожили около 310 украинских солдат. Также ВКС поразили 27 объектов бронетехники ВСУ и вывели из строя украинский ракетный комплекс «Оса-АКМ», расположенный в районе Северска Донецкой Народной Республики.

До это Конашенков заявил, что российские средства ПВО поразили украинский истребитель Су-27 в районе села Платоновка Луганской республики. Он уточнил, что были перехвачены две ракеты, запущенные с украинских РСЗО «Смерч» в районе города Изюм.