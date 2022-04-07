Reuters: Мальдивы укрывают яхты россиян, попавших под санкции

По меньшей мере шесть яхт, связанных с попавшими под санкции российскими бизнесменами, укрываются сейчас на Мальдивских островах от возможного ареста, сообщает Reuters. По данным агентства, среди них есть судно Motor Yacht A бизнесмена Андрея Мельниченко, которое оценивают в $300 миллионов.

По словам генерального прокурора Мальдив Хуссейна Шамима, властям не так просто конфисковать суда, если владельцы не нарушали местных законов.

Соединённые Штаты, Великобритания и Евросоюз ввели масштабные санкции против президента России Владимира Путина, российских законодателей и бизнесменов после начала специальной военной операции на Украине.

Европейские страны наложили арест на имущество российских миллиардеров, включая виллы и яхты, а европейские власти конфисковали по меньшей мере шесть судов, которые, предположительно, принадлежат олигархам, попавшим под санкции ЕС.

По информации испанской газеты El Pais, стоимость всех задержанных европейскими властями яхт, которые якобы принадлежат российским предпринимателям, превышает €1,8 млрд.

Представитель Европейской комиссии Питер Стано заявил, что антироссийские санкции не являются обязательными для стран, не входящих в ЕС, или неприсоединившихся государств, таких как Мальдивы. При этом он призвал все страны присоединяться к ним.

На туризм, который приносит в казну Мальдив около $5,6 млрд в год, приходится около трети экономики страны. По данным Министерства туризма страны, в январе этого года Россия стала лидером по числу туристов на Мальдивах. При этом с начала военной операции на Украине число прибывающих из России на Мальдивские острова сократилось на 70%.