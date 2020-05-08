Путин призвал страны Запада не допустить новую мировую войну

https://static.news.ru/photo/c63137da-910f-11ea-bc8d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Международное сообщество должно сделать всё необходимое для того, чтобы никто и никогда не посмел развязать новую глобальную войну. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Он отметил, что память о погибших во время Второй мировой, а также защита правды о ней и чести подлинных героев — общий долг.

Это дело нашей совести перед всем поколением победителей. Они ничего не пожалели ради того, чтобы мы, их потомки, не знали трагедии войны. И мы сегодня тоже должны сделать всё, чтобы никто и никогда не посмел её вновь развязать, — цитирует ТАСС слова Путина, сказанные в эфире австрийской телекомпании ORF.

В этом, подчеркнул он, общая ответственность нынешнего поколения перед потомками.

Ранее NEWS.ru писал, что Путин отверг претензии тех, кто приравнивает действия СССР в канун Второй мировой к агрессии нацистской Германии. Российский лидер заявил, что у России нет и не может быть чувства вины за развязывание войны.