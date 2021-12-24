Путин ответил на вопрос о признании власти талибов в Афганистане

Президент России Владимир Путин заявил, что в вопросе признания власти сторонников движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) необходимо исходить из реалий. Также российский лидер, выступая на традиционной итоговой пресс-конференции, подчеркнул, что силы в Афганистане будут настраиваться на то, чтобы в руководстве страны были представлены все этнические группы.

Что касается признания, мы работаем консолидировано со всеми участниками международного общения. Мне бы хотелось, чтобы отношения между Россией и Афганистаном складывались должным образом, — сказал Путин.

Президент также заявил о необходимости разморозить денежные авуары Афганистана в иностранных банках для возможности оказания гуманитарной помощи афганскому народу. В противном случае, по словам президента, там может возникнуть голод и тяжёлые последствия, которые затронут и близлежащие государства.

После захвата в сентябре провинции Панджшер, в которой действовали силы афганского сопротивления, талибы объявили о завершении войны в стране. Впоследствии они сообщили о формировании временного правительства.