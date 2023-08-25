Путин обыграл всех онлайн: как Россия усилилась после саммита БРИКС БРИКС решил вдвое увеличить свой состав, – 10 союзников помогут России нейтрализовать давление Запада

Фото: Xie Huanchi/XinHua/Global Look Press

Итоговая пресс-конференция после совместного заседания лидеров БРИКС с главами государств и правительств приглашенных стран и многосторонних организаций

У России теперь не четверо, а 10 союзников по объединению БРИКС, что поможет ускорить создание новых полюсов силы в мире. По итогам встречи в верхах, проходившей в Йоханнесбурге, решено пригласить в состав «пятерки» БРИКС еще шесть членов, представляющих ислам и Латинскую Америку. Об этом, а также о том, зачем было принимать такую бедную страну, как Эфиопия, — в материале NEWS.ru.

Какие страны вошли в БРИКС в 2023 году

24 августа в Йоханнесбурге завершился саммит «пятерки» БРИКС, ставший одним из самых многолюдных в истории. Хозяином саммита стал лидер ЮАР Сирил Рамафоса, который «проявил удивительное дипломатическое искусство», как отметил позже российский лидер Владимир Путин.

В гости к лидерам «пятерки» приехали руководители еще 60 стран. По итогам встречи Бразилия, Россия, Индия, Китай, а также хозяйка встречи ЮАР приняли решение расширить свой клуб. Это и стало одним из главных итогов слета лидеров, — при том, что накануне многие наблюдатели вообще сомневались, что тем удастся подписать хоть какое-то коммюнике на фоне нынешней напряженной ситуации в мире.

В одобренной декларации говорится, что с 1 января к объединению присоединятся шесть новых стран — две африканские (Египет и Эфиопия), одна латиноамериканская (Аргентина) и три ближневосточные (Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия). Таким образом в БРИКС будет состоять 11 государств. Участники саммита договорились не останавливаться на этом — за нынешним расширением позднее последуют и другие.

При этом БРИКС, названный при создании в 2009 году по первым буквам участниц, менять название не намерен. Как сказал глава МИД России Сергей Лавров, который возглавил нашу делегацию, все члены объединения и новые члены считают, что БРИКС стал брендом.

Фото: МИД РФ Сергей Лавров

«Ветераны» БРИКС считают, что присоединение новичков поможет развеять слухи о несостоятельности объединения. Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил надежду: расширение «пятерки» придаст ей новую динамику и силу, а также укрепит веру в многополярный мир. Председатель КНР Си Цзиньпин отметил, что страны-участницы намерены наращивать сотрудничество.

Президент Аргентины Альберто Фернандес заявил, что страна решила примкнуть к БРИКС, так как союз имеет важное геополитическое значение на фоне сложного мирового контекста.

Российский лидер Владимир Путин, выступавший на саммите дистанционно, посетовал: хотя БРИКС не пытается себя никому противопоставить, работу объединения стараются остановить. По его мнению, у «объективного процесса создания нового миропорядка все-таки есть непримиримые противники, стремящиеся этот процесс притормозить».

Как выбирали новых членов БРИКС

В БРИКС не было ни одной мусульманской страны, теперь там Саудовская Аравия, Эмираты и Иран, то есть ключевые страны Среднего Востока, заявил в интервью NEWS.ru замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, эксперт клуба «Валдай» Дмитрий Суслов. «ОАЭ станет важным финансовым и транспортно-логистическим хабом для БРИКС. Кроме того, в БРИКС не было ни одной латиноамериканской страны. Вот теперь это исправили, чтобы усилить репрезентативность объединения», — отметил он.

Объединение стран из различных важных регионов поможет создать многополярный мир, объяснил эксперт клуба «Валдай». «Изначально БРИКС создавался как объединение крупнейших быстрорастущих экономик развивающегося мира. Потом к ней примкнула ЮАР — и ситуация скорректировалась. Хотя эта страна не относится к числу крупнейших экономик мира, с ее присоединением усилилась репрезентативность объединения. Отсутствие Африки было недостатком», — напомнил Суслов.

Зачем БРИКС понадобилась бедная Эфиопия

Главной целью деятельности БРИКС эксперт считает формирование многополярного, более справедливого экономического и политического мироустройства. Именно с этим, по его мнению, связано включение такого государства, как Эфиопия. «Эфиопия — важная африканская страна, одна из ведущих лидеров на Черном континенте. Она тоже сыграет важную роль для роста представительности Африки в мире», — уверен политолог.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Шейх Сауд бен Сакр аль-Касими во время встречи в формате «Диалог БРИКС - Африка» и «Диалог Друзей БРИКС плюс»

Так эксперт прокомментировал публикацию испанского издания Publico, обратившего внимание, что в БРИКС приняты откровенно бедные государства, где многие жители голодают, а политическая ситуация нестабильна. «Будущее Эфиопии, например, как единого государства вообще под большим вопросом. В Аргентине очень вероятна резкая и неприятная для БРИКС смена власти», — предупреждает Publico.

Как отмечал ранее NEWS.ru, прием беднейшей Эфиопии вызывает у экспертов некоторое удивление. Кандидатуру этой страны активно поддерживала ЮАР, стремящаяся упрочить позиции Черного континента. Не исключено, что в Претории просто не хотели видеть в БРИКС более влиятельные страны континента вроде Нигерии.

Какие опасности подстерегают 11 членов БРИКС

Расширение БРИКС выгодно прежде всего Китаю и России, заявил Telegram-каналу Bunin & Co политолог Алексей Макаркин. «Во вступлении Тегерана заинтересована Москва. Связи стран увеличились после начала СВО. Китай воспринимает БРИКС как опору в конкуренции с США и площадку для взаимодействия с «глобальным Югом», — отметил Макаркин.

Чем больше участников, тем сложнее достичь консенсуса, считает Суслов. Политолог напомнил, что в объединение входят страны, между которыми есть существенные противоречия по региональным вопросам. Например, там были Китай и Индия, а теперь Иран и Саудовская Аравия, которые воспринимают друг друга в большей степени враждебно, нежели дружественно.

«Но БРИКС отличается от „большой семерки“, где все думают, как США. Объединение включает в себя страны, которые, даже имея двусторонние противоречия, привержены идее многополярного мироустройства, идее более справедливого мирового экономического порядка. И это главное», — сказал Суслов.

Накануне саммита Financial Times со ссылкой на источник в Пекине утверждала: Китай хочет сделать из БРИКС политический противовес Западу, но не все члены блока с этим согласны. Превратится ли БРИКС в новый геополитический полюс, во вторую G7 или «большую антисемерку» NEWS.ru ранее рассказывал в отдельном материале.

Фото: BRICS/Flickr.com/Public Domain Си Цзиньпин, Лула де Силва и Сирил Рамафоса на саммите БРИКС в Йоханнесбурге

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев уверен: ни один из участников БРИКС «не хочет видеть в организации инструмент противостояния Западу», как бы ни пугал этим сам Запад.

И в этом в очередной раз, по словам Косачева, проявилась роль Запада как невольного катализатора многих процессов в мире: как он хотел любой ценой избежать союза России и Китая, но возвел его на стратегическую высоту, точно так же он стремился избежать создания и укрепления глобальных структур не под собственным контролем, но тотальной «вепонизацией» всего и вся. От доллара до страхования, от якобы частного SWIFT до грузоперевозок и портов — всем этим он просто вынудил остальной мир срочно искать альтернативы.

По мнению сенатора, негласный баланс между G7 и БРИКС теперь немного сместится в пользу Юга.

Как отреагировал Запад на расширение «пятерки»

Ведущие американские СМИ восприняли расширение БРИКС, скорее, как тревожную новость. Газета The Wall Street Journal назвала присоединение новых участников победой Россия и Китая. Издание пишет, что Китай решил переманить на свою сторону Африку, Азию и страны Латинской Америки, который и так относятся к Вашингтону с подозрением. По мнению издания, Москва при этом ищет новых союзников, чтобы выбраться на новые рынки и избавиться от последствий санкций.

Однако на официальном уровне Запад выказал свое равнодушие. Так, представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил: ЕС принял к сведению расширение БРИКС, но обратил внимание, что Брюссель не сотрудничает с «пятеркой». А советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США не видят в БРИКС потенциального геополитического соперника.

В российском парламенте не поверили в искренность этих слов. Сенатор Алексей Пушков отметил, что с помощью таких заявлений Вашингтон пытается «сохранить лицо». Представитель МИД России Мария Захарова добавила: все «многомесячные интриги» Запада, организованные для срыва саммита БРИКС, потерпели крах.

Фото: Prime Ministers Office/Press Inf/Global Look Press 15-й саммит БРИКС

США предлагают другим странам самим выбирать себе партнеров и альянсы, с которыми они пожелают сотрудничать, заявил в четверг РИА «Новости» официальный представитель Госдепа. «Мы продолжим работать с нашими партнерами на двухсторонних, региональных и многосторонних форумах, чтобы укрепить наше общее процветание, а также поддержать глобальные мир и безопасность», — пообещал высокопоставленный дипломат.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков назвал расширение БРИКС важным шагом формирования справедливого мира. «Были разные точки зрения, — в частности, что активное расширение может размыть возможности организации, но поскольку БРИКС формировалось как центр влияния, силы, выработки тенденции в мировой политики, не откликаться на запросы стран, которые хотели пополнить организацию, было бы странно. Я думаю, подан хороший сигнал», — заявил NEWS.ru Новиков.

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