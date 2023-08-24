Путин рассказал о непримиримых противниках БРИКС Путин: БРИКС ни с кем не соревнуется, но у союза есть непримиримые противники

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин

Объединение стран БРИКС ни с кем не соревнуется и не пытается никому противопоставить себя, заявил в ходе заседания в формате БРИКС+ президент России Владимир Путин. При этом он подчеркнул, что у объединения есть ряд непримиримых противников, которые хотят помешать организации нового правопорядка.

Хочу отметить, что БРИКС ни с кем не соревнуется, никому себя не противопоставляет. Но очевидно также и то, что у этого объективного процесса создания нового миропорядка все-таки есть непримиримые противники, стремящиеся этот процесс притормозить, — сказал Путин.

Ранее президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса заявил, что в БРИКС официально приглашены ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Аргентина, Египет и Эфиопия, их членство начнется 1 июня 2024 года. Сенатор от Крыма, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков сообщил NEWS.ru, что расширение организации является очень хорошей новостью, так как за последние годы она зарекомендовала себя в успешном решении экономических и социальных вопросов.