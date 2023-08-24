Захарова указала на крах Запада на саммите БРИКС Захарова: интриги Запада в отношении саммита БРИКС не сработали

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

«Многомесячные интриги» Запада в целях помешать проведению саммита стран БРИКС не сработали, заявила в эфире Первого канала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее мнению, «отрезвляющим фактором» в отношении действий западных стран для всего мира стала ситуация вокруг зерновой сделки.

Саммит БРИКС, <...> несмотря ни на какие многомесячные интриги Вашингтона и Лондона, которые что только ни изобретали, чтобы сорвать это мероприятие, несмотря на попытки Елисейского дворца <...> не дать разным странам с реальной экономикой <...> собраться и обсудить, как сохранить планету от очередных махинаций, все эти козни не сработали и не сработают дальше, — заявила Захарова.

Относительно зерновой сделки представитель российского МИД указала, что «авантюра» с лозунгом «поможем беднейшим странам», начавшаяся летом 2022 года, превратилась, по ее мнению, «в обогащение западных компаний». Этот фактор стал одним из важнейших, позволив разным государствам на различных континентах переосмыслить происходящее в последние полтора года «и увидеть, кто стоит внутри интриги», добавила Захарова.

Ранее глава МИД ЮАР Наледи Пандор сообщила, что на саммите БРИКС одобрили документ о расширении содружества. По ее словам, соглашение содержит принципы приема государств, которые хотят стать членами объединения. Пандор указала, что лидеры 23 стран проявили заинтересованность во вступлении государств в БРИКС. По ее словам, неофициальных контактов с другими странами по данному вопросу было установлено еще больше.

Президент РФ Владимир Путин 22 августа заявил о готовности Москвы вернуться к зерновой сделке при выполнении обязательств перед Россией. Глава государства пояснил, что, в частности, предусматривался вывод из-под санкций поставок российского зерна и удобрений на мировые рынки, но это так и не было выполнено.