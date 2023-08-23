Страны БРИКС одобрили документ о расширении объединения Глава МИД ЮАР Пандор: страны БРИКС одобрили документ о расширении объединения

Фото: МИД РФ

На саммите БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика) одобрили документ о расширении содружества, заявила глава МИД ЮАР Наледи Пандор, чьи слова приводит Reuters. По ее словам, соглашение содержит принципы приема государств, которые хотят стать членами объединения.

Мы договорились по вопросу расширения. У нас есть принятый документ, в котором излагаются принципы приема стран, желающих стать членами БРИКС, — рассказала Пандор.

Пандор ранее сообщила, что лидеры 23 стран проявили заинтересованность во вступлении государств в БРИКС. По ее словам, неофициальных контактов с другими странами по данному вопросу было установлено еще больше.

Ранее научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Владимир Оленченко выразил мнение, что Принять сразу всех кандидатов на вступление в БРИКС участники союза не могут из-за отсутствия четких правил членства и поведения внутри альянса. Он уточнил, что в союзе есть вопрос очередности присоединения: страны подавали заявки в разные периоды при определенных обстоятельствах.

Пи этом гендиректор Латиноамериканского центра имени Уго Чавеса Егор Лидовской рассказал, что Аргентина, несмотря на желание вступить в БРИКС, «хочет быть и с теми, и с этими». Он добавил, что в 2023 году по итогам президентских выборов страну может возглавить «абсолютно проамериканский правый анархо-капиталист» Хавьер Милей.