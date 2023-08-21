Политолог объяснил, почему сразу всех кандидатов не могут принять в БРИКС Политолог Оленченко: БРИКС необходимо сформировать правила членства

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Баннеры с символикой XV саммита БРИКС у конференц-центра Sandton Convention Centre в Йоханнесбурге

Принять сразу всех кандидатов на вступление в БРИКС участники союза не могут из-за отсутствия четких правил членства и поведения внутри альянса, считает научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Владимир Оленченко. В разговоре с «360» он уточнил, что в союзе есть вопрос очередности присоединения: страны подавали заявки в разные периоды при определенных обстоятельствах.

Присоединение к альянсу — это серьезная и обстоятельная работа по формированию норм, правил членства и поведения внутри союза. Это главная причина, почему все страны не могут принять одним махом в состав БРИКС, — уточнил эксперт.

Он подчеркнул, что на предстоящем саммите в ЮАР одной из первоочередных задач станет выработка правил принятия кандидатов. Политолог отметил, что лучше не предоставлять новым участникам полный объем действий, это даст им возможность приспособиться к деятельности в составе альянса. Участники БРИКС должны рассматривать все заявки в индивидуальном порядке, уверен Оленченко.

Политолог объяснил желание ряда стран стать членами БРИКС непредсказуемостью Запада. По его словам, союз является для них дополнительной возможностью обеспечить стабильность и развитие. Оленченко уточнил, что в альянсе установились равноправные отношения. Стабильность гарантируется сильными экономиками стран-участниц.

Эти экономики самодостаточные. В принципе, те страны, которые хотели бы предсказуемости, стабильности и устойчивости развития, могут смело на них полагаться, — заключил политолог.

Министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор ранее сообщила, что лидеры 23 стран проявили заинтересованность во вступлении государств в БРИКС. По ее словам, неофициальных контактов с другими странами по данному вопросу было установлено еще больше.